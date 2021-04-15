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Прийшов час для ПДЧ в НАТО: Зеленський зідзвонився з президентом Грузії

15 квітня, 15:23

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Україна і Грузія вже давно стукають у двері Альянсу, але досі не отримали навіть ПДЧ

Після сьогоднішньої розмови з президентом Фінляндії, глава української держави провів телефонну розмову з грузинським лідером Саломе Зурабішвілі. Вони обговорили агресію Росії і вступ в НАТО, оскільки Грузія теж стукає в Альянс.

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Про це повідомляє ОПУ.

Насамперед Зеленський розповів президенту Грузії про ситуацію на Донбасі, зокрема про порушення Росією режиму припинення вогню і загиблих українських воїнів. Співрозмовники обмінялися думками щодо актуальної ситуації з безпеки в Чорноморському регіоні, зокрема в контексті тимчасової окупації Криму.

У свою чергу Зурабішвілі підкреслила, що Україна і Грузія мають історичне розуміння і підтримують один одного у питанні миру (Росія в 2008 році напала на цю країну).

Президенти також обговорили практичні кроки України і Грузії в контексті вступу в НАТО.

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"Справді настав час конкретних пропозицій для України та Грузії щодо отримання ПДЧ в НАТО і плану вступу в Європейський Союз. Консолідація зусиль і солідарність надважливі сьогодні", – сказав Зеленський.

Наостанок президент України запросив Зурабішвілі у Київ на саміт Кримської платформи, який відбудеться в серпні.

Нагадаємо, раніше експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк говорив, що Україні потрібно брати приклад з Грузії в питанні ПДЧ.

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Грузія НАТО Володимир Зеленський Саломе Зурабишвілі

Джерело: Сьогодні

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