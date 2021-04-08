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"Делаем все от нас зависящее": в СНБО рассказали о борьбе за ПДЧ в НАТО

8 апреля, 14:24

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Украина бы уже хотела получить План для членства в НАТО, говорит Данилов

Украина делает все от нее зависящее, чтобы как можно скорее получить План для членства в НАТО.

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Об этом в интервью Reuters заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Мы делаем все от нас зависящее, чтобы это произошло как можно скорее", – сказал он.

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На уточняющий вопрос журналиста о том, сколько времени – недель или месяцев – это может занять, Данилов ответил: "Мы бы хотели, чтобы это уже произошло".

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Напомним, что 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и призвал его как можно скорее предоставить стране План действий по членству, назвав Альянс – "единственным путем к окончанию войны на Донбассе".

После этого несколько стран-членов НАТО – в частности, Латвия и Литва – открыто поддержали эту идею. США тоже высказались за вхождение Украины в военный альянс, но отметили, что это решение должно приниматься всеми странами блока.

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А вот в правительстве Германии заявили, что предоставление Украине ПДЧ на данный момент находится не на повестке дня.

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НАТО пдч Украина Украина-НАТО
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