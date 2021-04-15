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Главная проблема – Россия: подробности разговора Зеленского с президентом Финляндии

15 апреля, 13:19

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В последний раз Зеленски и Ниинистё встречались два года назад, но за это время ситуация с Россией не изменилась

После вчерашнего разговора с премьером Японии глава украинского государства Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Одной из главных тем разговора была российская агрессия против Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины подробно рассказал своему финскому коллеге о ситуации на Донбассе, где в последнее время накалилась обстановка, а также о стягивании российских войск к украинской границе. Главы государств обменялись мнениями относительно дальнейших мер с целью сдерживания России.

Зеленский поблагодарил Ниинистё за твердую поддержку Финляндией суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Они также поговорили об обеспечении национальной безопасности Украины и Финляндии, а именно – как будут противодействовать гибридным угрозам.

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Особое внимание уделено актуальным вопросам взаимодействия Украины с Европейским Союзом.

Напомним, в сентябре 2019 года Зеленский встречался с Ниинистё в Киеве. Тогда он рассказывал финскому коллеге, как идут переговоры с Россией.

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Финляндия Владимир Зеленский Саули Ниинисте

Источник: Сегодня

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