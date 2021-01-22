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Переговоры в "нормандском формате" перенесены: у Ермака назвали новую дату

22 января, 15:33

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сегодня планировалась видеоконференция участников переговоров

Новый раунд переговоров в "нормандском формате" на уровне советников глав государств сегодня не состоится – переговоры перенесли на несколько дней.

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Об этом сообщила Українським Новинам пресс-секретарь главы Офиса президента Дарья Заривная.

Отметим, что сегодня планировалась встреча в режиме видеоконференции между представителями Украины, России, Германии и Франции.

"Звонок перенесли предварительно на 27 января", – сказала Заривная, но не уточнила причину.

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Переговоры в "нормандском формате" перенесены: у Ермака назвали новую дату

Как сообщали новости "Сегодня", после встречи советников глав государств в Берлине 12 января Зеленский заявил, что Киев выполнил договоренности Парижского саммита, но прогресса в урегулировании на Донбассе нет.

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В то же время новый глава ОБСЕ Анн Линде недавно заявила, что Украина выполнила все условия для нового "нормандского саммита". Она считает нынешний "нормандский формат" эффективным, но пожаловалась на Россию.

Отметим, что из договоренностей в Париже в декабре 2019 года удалось лишь провести обмен пленными, а также с опозданием (по вине РФ) на полгода достичь перемирия на Донбассе, которое боевики регулярно срывают каждый день. Что касается Минских договоренностей, то Украина выступает за вывод войск РФ и передачу контроля над границей Украине, и только потом можно проводить выборы. Россия хочет шагов в обратном порядке.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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переговоры Нормандская четверка нормандский формат
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