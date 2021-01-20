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Глава ОБСЕ: Украина выполнила все условия для нового "нормандского саммита"

20 января, 16:45

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Линде считает нынешний "нормандский формат" эффективным, но пожаловалась на Россию

Новый председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что Украина выполнила все договоренности "Нормандской четверки" в Париже, чтобы можно было провести новый саммит в Берлине.

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Об этом она заявила в интервью Европейской правде.

А вот Россия, по ее словам, не выполняет договоренности.

"Вы знаете, что на саммите в Париже была договоренность о новой встрече лидеров при ряде условий. Украина выполнила все условия. Россия – к сожалению, еще нет. Теперь все зависит от того, как пройдут переговоры, от того, как будет достигнута договоренность выполнять эти условия", – сказала Линде.

Но, несмотря на это, она назвала и положительный момент – перемирие, которое длится с 27 июля (правда, оно не выполняется боевиками).

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При этом она считает нынешний "нормандский формат" эффективным и во вхождении туда ОБСЕ нет необходимости.

Как сообщали новости "Сегодня", Анн Линде также рассказывала, что Украине не следует силой возвращать Донбасс, и назвала причину.

Напомним, 19 января в Киеве глава ОБСЕ встречалась с президентом Владимиром Зеленским. Он ей кое-что напомнил относительно Крыма и Донбасса.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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ОБСЕ Нормандская четверка нормандский формат Анн Линде
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