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Переговори в "нормандському форматі" перенесено: у Єрмака назвали нову дату

22 січня, 15:33

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Сьогодні планувалася відеоконференція учасників переговорів

Новий раунд переговорів у "нормандському форматі" на рівні радників глав держав сьогодні не відбудеться – переговори перенесли на кілька днів.

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Про це повідомила Українським Новинам прессекретар глави Офісу президента Дарина Зарівна.

Зазначимо, що сьогодні планувалася зустріч в режимі відеоконференції між представниками України, Росії, Німеччини та Франції.

"Дзвінок перенесли попередньо на 27 січня", – сказала Зарівна, але не уточнила причину.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", після зустрічі радників глав держав в Берліні 12 січня Зеленський заявив, що Київ виконав домовленості Паризького саміту, але прогресу у врегулюванні на Донбасі немає.

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У той же час нова очільниця ОБСЄ Анн Лінде нещодавно заявила, що Україна виконала всі умови для нового "нормандського саміту". Вона вважає нинішній "нормандський формат" ефективним, але поскаржилася на Росію.

Зазначимо, що з домовленостей в Парижі в грудні 2019 року вдалося лише провести обмін полоненими, а також із запізненням (з вини РФ) на пів року досягти перемир'я на Донбасі, яке бойовики регулярно зривають кожен день. Стосовно Мінських домовленостей, то Україна виступає за виведення військ РФ і передачу контролю над кордоном Україні, і тільки потім можна проводити вибори. Росія хоче кроків у зворотному порядку.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Нормандської четвірки

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переговори Нормандська четвірка нормандський формат
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