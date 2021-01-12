На Банковой анонсировали новую встречу в "нормандском" формате 22 января

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в составе украинской делегации принял участие во встрече политических советников лидеров государств – участников "нормандского" формата, которая состоялась во вторник, 12 января, в Германии.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время консультаций, которые длились более 6 часов, советники лидеров "Нормандской четверки" обсудили состояние выполнения договоренностей, достигнутых главами Германии, Франции, Украины и России на саммите в Париже в декабре 2019 года.

В частности, стороны коснулись всех вопросов повестки дня – от безопасности до гуманитарных. Дискуссия была непростой, но носила конструктивный характер. Все стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.

Во время встречи украинская сторона акцентировала внимание на вопросах безопасности и необходимости усиления этой составляющей договоренностей.

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Ермак поблагодарил немецкую сторону за организацию встречи, а также выразил благодарность партнерам из Германии и Франции за поддержку Украины на пути к установлению мира на Донбассе.

Во встрече также участвовала спецпредставитель председателя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе Хайди Грау.

Сейчас объявлен перерыв, продолжение встречи на уровне политических советников – в пятницу, 22 января.

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