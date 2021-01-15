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Зеленский о встрече "Нормандской четверки": Киев выполнил договоренности, а прогресса нет

15 января, 19:26

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Меркель предложили приехать в Киев на 30-ю годовщину независимости Украины

Во время разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что, кроме установления режима прекращения огня, практически отсутствует прогресс в других аспектах мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

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Про это сообщает пресс служба главы украинского государства.

При этом Зеленский отметил, что Украина выполнила все договоренности, достигнутые на встрече лидеров "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.

Обе стороны признали, что переговоры советников лидеров "Нормандской четверки" 12 января в Берлине были непростыми, но конструктивными. Украина и Германия ожидают следующие консультации 22 января.

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Президент предложил Германии присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма, а также пригласил Ангелу Меркель посетить Киев по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

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Напомним, Франция также призвала все стороны "Нормандской четверки" добросовестно выполнять взятые на себя обязательства и "продолжать конструктивное обсуждение повестки дня, согласованной на саммите".

Больше смотрите, о чем договорилась "Нормандская четверка" в декабре-2019:

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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Донбасс Владимир Зеленский Ангела Меркель прекращение огня Нормандская четверка нормандский формат

Источник: Сегодня

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