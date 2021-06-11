Байден сначала должен был встретиться с Зеленским, а не с Путиным – глава МИД Польши

Зеленский, Байден и Путин. Коллаж "Сегодня"
Президент США Джо Байден перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об это заявил глава МИД Польши Збигнев Рау, а также высказал недовольство действиями американцев относительно "Северного потока – 2", передает Укринформ.
Он раскритиковал очередность встреч Байдена, отвечая на вопрос о приглашении Зеленского в Вашингтон, но после встречи Байдена с Путиным: "Если речь идет о приглашении господина президента Зеленского, то это было хорошим решением, но очередность этих встреч, без сомнения, несоответствующая".
По его словам, Польша также не одобряет решения США отказаться от санкции против "Северного потока – 2". Кроме того, он высказал недовольство, что Германия совместно с Россией реализуют свои экономические интересы за счет безопасности региона, в частности Украины и Польши.
"Когда мы устанавливали контакты с нынешней американской администрацией, и я лично с госсекретарем Энтони Блинкеном, американская сторона отметила, что ничего не будет делаться без нас, все решения будут консультироваться... Я, и не только я, а также и другие министры нашей части Европы, узнали об изменении этой позиции (по "Северному потоку – 2". – Ред.) фактически из СМИ", – подчеркнул Рау.
Глава МИД Польши добавил, что для него довольно неожиданным является то, что американская администрация консультируется по политике в отношении восточного фланга НАТО с политиками остальной части Европы.
Как сообщали новости "Сегодня", накануне Владимир Зеленский тоже рассказывал, что его шокировал отказ от санкций против "Северного потока – 2". Президент Украины считает, что такое решение может подорвать доверие украинцев к США.
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