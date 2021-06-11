Офіс президента почав підготовку зустрічі Зеленського і Байдена – що задумали

Наразі на порядку денному підготовка широкого спектра документів, зокрема у сфері безпеки, військово-технічного співробітництва, економіки та екології

Офіс президента почав підготовку зустрічі Зеленського і Байдена. Фото: колаж "Сьогодні"

Київ почав підготовку візиту президента Володимир Зеленського до США для зустрічі з американським лідером Джо Байденом.

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Про це заявив заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга, передає "ЄП".

"Відбулося установче засідання робочої групи для належної підготовки візиту президента України до США. Ми обговорили низку угод, які є в порядку денному і мають бути підписані під час цього візиту. І частина цих угод стосується блоку політики та безпеки", – зазначив він.

За словами чиновника, наразі на порядку денному підготовка широкого спектра документів, зокрема у сфері безпеки, військово-технічного співробітництва, економіки та екології.

"Ми ставимо амбітні цілі. Ми дуже сподіваємося, що, попри стислі терміни підготовки візиту – а це кінець липня, – всі необхідні підготовчі заходи будуть здійснені на належному рівні", – додав заступник голови ОП.

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Нагадаємо, раніше Байден запросив Зеленського відвідати Білий дім у липні 2021 року з офіційним візитом. Водночас США розраховують, що до зустрічі політиків Україна покаже реальні результати з низки реформ.

До того ж, глава польського МЗС Збігнєв Рау заявив, що американський президент перед зустріччю з Путіним мав зустрітися з українським лідером.