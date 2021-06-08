Блинкен озвучил задания для Украины перед встречей Зеленского с Байденом

В США уверены, что коррупция – не менее актуальный вызов для Киева, чем агрессия со стороны России, поскольку она мешает демократии

Соединенные Штаты рассчитывают, что до встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена в Белом доме Украина покажет реальные результаты по ряду реформ.

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Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен во время слушаний в Комитете по вопросам ассигнований Сената США, передает "Укринформ".

Сенатор Крис Мерфи спросил госсекретаря, чего ожидает американская сторона от Украины перед визитом президента Зеленского в Вашингтон.

"Есть ряд сфер, в которых для Украины важно добиться прогресса. В частности, чтобы иметь независимую судебную систему – функциональную и тщательно избираемую и имеющую независимый надзор; транспарентное корпоративное управление, прежде всего на государственных предприятиях, а также настоящую имплементацию, в частности, антикоррупционных законов", - ответил Блинкен.

По словам главы Госдепа, "агрессия со стороны коррупционных сил" в Украине – не менее актуальный вызов для Киева, чем агрессия со стороны России, поскольку мешает развитию демократии.

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Блинкен подчеркнул, что просто принимать хорошие законы для борьбы с коррупцией недостаточно, главное – их применение на практике.

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"Мы должны увидеть, как люди, причастные к коррупционным действиям, действительно привлекаются к ответственности, что даст мощный сигнал о том, что это не только слова", - заявил он.

Напомним, 7 июня состоялись телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена. Разговор состоялся перед первым заграничным турне американского президента, которое он совершит в Европу, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

В ходе переговоров Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом в июле. Они также обсудили риски из-за достройки газопровода "Северный поток – 2", вступление Украины в ЕС и НАТО и ситуацию на Донбассе.

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