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"Никто не знает, о чем речь": Козак раскрыл детали мирного плана по Донбассу

16 марта, 13:32

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Куратор Кремля по Украине уверяет, что документ с поправками передали Киеву

Заместитель главы Администрации президента РФ (куратор Кремля по украинскому направлению) Дмитрий Козак назвал мифом новый мирный план участников "Нормандской четверки" и обвинил в торможении переговорного процесса Киев.

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Об этом он сказал в интервью Интерфаксу.

"Относительно нового мирного плана. На столе переговоров его нет. Это очередной миф. Во всяком случае о чем идет речь, никто из участников "минского" и "нормандского" форматов не знает", – сказал он.

Козак рассказал, что 8 февраля представители Германии и Франции предприняли очередную попытку согласовать "компромиссный проект" рекомендаций "нормандского формата" для Трехсторонней контактной группы в целях подготовки там дорожной карты по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями.

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"Представленный проект является чрезмерно "компромиссным" в том смысле, что его обтекаемые положения вызовут новые неразрешимые противоречия в ТКГ. В связи с этим 16 февраля всем участникам переговоров нами были направлены уточняющие поправки. Одновременно Украине было предложено представить свои предложения к франко-германскому проекту и изложить свою позицию относительно российских поправок", – отметил замглавы Администрации президента РФ.

Козак утверждает, что с тех пор Киев якобы не ответил. Напомним, что в Украине, наоборот, утверждают, что передали этот план России и от нее ждут ответа.

Как сообщали новости "Сегодня", Франция и Германия представили новый мирный план по Донбассу – своеобразную дорожную карту по выполнению договоренностей, и этот документ одобрен Киевом. Также в Украине назвали три варианта для России по этому плану.

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Россия Донбасс план мирный план Дмитрий Козак
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