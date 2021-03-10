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Что будет с новым планом по Донбассу? У России есть три варианта

10 марта, 16:42

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украина же рассчитывает на принуждение Кремля к переговорам

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал, какие у России есть варианты относительно нового мирного плана по Донбассу, который инициировали Франция и Германия.

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Об этом он написал в Facebook.

Он отметил, что пока Россия на отрез отказывается договариваться и намерена продолжать давить на Украину, вот только это давление дается все тяжелее после санкций ЕС и США.

Как Москва воспримет новый план по Донбассу? Есть три варианта:

  1. Кремль принимает инициативу Франции и Германии по реализации мирного процесса.
  2. Не принимает и переходит к провоцированию активной фазы конфликта.
  3. Кремль сохраняет воинственную риторику, пугает наступлением, но остается в рамках "нормандского" и "минского" форматов, продолжаются переговоры.

"Пока мы расцениваем ситуацию по варианту три: нагнетание, информационное давление, но сохранение форматов и участие в переговорах", – подчеркнул Арестович.

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Украина же рассчитывает на принуждение Кремля к переговорам во взаимодействии с нашими международными партнерами, но одновременно готова к возможной эскалации на фронте.

Как сообщали новости "Сегодня", речь идет о документе, который был предложен Берлином и Парижем и доработан в Киеве. Вот только в Кремле и в МИД РФ открестились от этого плана.

Тем временем Арестович рассказал, когда представят этот мирный план.

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Россия Донбасс план мирный план Алексей Арестович

Источник: Сегодня

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