Что будет с новым планом по Донбассу? У России есть три варианта

Украина же рассчитывает на принуждение Кремля к переговорам

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал, какие у России есть варианты относительно нового мирного плана по Донбассу, который инициировали Франция и Германия.

Реклама

Об этом он написал в Facebook.

Он отметил, что пока Россия на отрез отказывается договариваться и намерена продолжать давить на Украину, вот только это давление дается все тяжелее после санкций ЕС и США.

Как Москва воспримет новый план по Донбассу? Есть три варианта:

Кремль принимает инициативу Франции и Германии по реализации мирного процесса. Не принимает и переходит к провоцированию активной фазы конфликта. Кремль сохраняет воинственную риторику, пугает наступлением, но остается в рамках "нормандского" и "минского" форматов, продолжаются переговоры.

"Пока мы расцениваем ситуацию по варианту три: нагнетание, информационное давление, но сохранение форматов и участие в переговорах", – подчеркнул Арестович.

Реклама

Украина же рассчитывает на принуждение Кремля к переговорам во взаимодействии с нашими международными партнерами, но одновременно готова к возможной эскалации на фронте.

Как сообщали новости "Сегодня", речь идет о документе, который был предложен Берлином и Парижем и доработан в Киеве. Вот только в Кремле и в МИД РФ открестились от этого плана.

Тем временем Арестович рассказал, когда представят этот мирный план.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама