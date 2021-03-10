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Арестович рассказал, когда представят новый мирный план по Донбассу

10 марта, 14:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Оказывается, Россия прекрасно осведомлена об этом плане, хотя и отрицает это

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что новый мирный план по Донбассу, предложенный Францией и Германией, обсудят политические советники глав государств "нормандского формата" до конца марта. Об этом он сказал в комментарии телеканалу "Украина 24".

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Он напомнил, что сейчас есть план действий по Донбассу, который обсуждается в ТКГ, а у партнеров по "нормандскому формату" появился свой.

"Франция и Германия инициативно разработали свой план. Он называется т.н. кластеры, который предусматривает их разные инициативы по урегулированию конфликта. Он обсуждается советниками лидеров "нормандского формата"… Он будет презентован до конца марта во время встречи политических советников", – сказал Арестович.

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Спикер ТКГ подчеркнул, что Россия прекрасно осведомлена об этом плане.

Он отказался разгласить подробности плана и пообещал, что все будет озвучено после того, как будет принят этот документ.

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Как сообщали новости "Сегодня", речь идет о документе, который был предложен Берлином и Парижем и доработан в Киеве. Вот только в Кремле и в МИД РФ открестились от этого плана.

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Донбасс план мирный план Алексей Арестович

Источник: Сегодня

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