"Ніхто не знає, про що мова": Козак розкрив деталі мирного плану щодо Донбасу

Куратор Кремля з українського питання запевняє, що документ з поправками передали Києву

Заступник глави Адміністрації президента РФ (куратор Кремля з українського питання) Дмитро Козак назвав міфом новий мирний план учасників "Нормандської четвірки" і звинуватив у гальмуванні переговорного процесу Київ.

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Про це він сказав в інтерв'ю Інтерфаксу.

"Щодо нового мирного плану. На столі переговорів його немає. Це черговий міф. У всякому разі про що мова, ніхто з учасників "мінського" і "нормандського" форматів не знає", – сказав він.

Козак розповів, що 8 лютого представники Німеччини і Франції зробили наступну спробу погодити "компромісний проєкт" рекомендацій "нормандського формату" для Тристоронньої контактної групи з метою підготовки там "дорожньої карти" щодо всеосяжного політичного врегулювання конфлікту відповідно до Мінських угод.

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"Наданий проєкт є надмірно "компромісним" в тому сенсі, що його обтічні положення викличуть нові нерозв'язні суперечності в ТКГ. У зв'язку з цим 16 лютого всім учасникам переговорів нами були направлені уточнювальні поправки. Одночасно Україні було запропоновано надати свої пропозиції до франко-німецькому проєкту і викласти свою позицію щодо російських поправок", – зазначив заступник голови Адміністрації президента РФ.

Козак стверджує, що відтоді Київ нібито не відповів. Нагадаємо, що в Україні, навпаки, стверджують, що передали цей план Росії і від неї чекають відповіді.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Франція і Німеччина представили новий мирний план щодо Донбасу – таку собі "дорожню карту" щодо виконання домовленостей, і цей документ схвалений Києвом. Також в Україні назвали три варіанти для Росії за цим планом.

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