Украине не придется отказываться от НАТО ради мира с Россией – Зеленский

В Минских соглашениях членство в Североатлантическом альянсе не упоминается

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украине не придется рассматривать возможность отказа от членства в НАТО ради прекращения военных действий на Донбассе.

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Об этом он заявил в интервью американскому изданию The New York Times.

Президент подчеркнул, что в Минских соглашениях и в "нормандском формате" никаких условий об отказе от членства Украины в Североатлантическом альянсе нет.

"В Минских соглашениях о членстве в НАТО ничего нет, в нормандской формате ничего о членстве в НАТО нет", - сказал он в ответ на вопрос, готова ли Украина выполнить требования России и изменить Конституцию, исключив НАТО как цену за мир.

В то же время Украина, по словам президента готова внести изменения в Конституцию, касающиеся децентрализации, поскольку это предусмотрено Минскими соглашениями, но не "в том направлении, о котором мы иногда слышим в медиапространстве от Российской Федерации".

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