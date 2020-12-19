Украине не придется отказываться от НАТО ради мира с Россией – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украине не придется рассматривать возможность отказа от членства в НАТО ради прекращения военных действий на Донбассе.
Об этом он заявил в интервью американскому изданию The New York Times.
Президент подчеркнул, что в Минских соглашениях и в "нормандском формате" никаких условий об отказе от членства Украины в Североатлантическом альянсе нет.
"В Минских соглашениях о членстве в НАТО ничего нет, в нормандской формате ничего о членстве в НАТО нет", - сказал он в ответ на вопрос, готова ли Украина выполнить требования России и изменить Конституцию, исключив НАТО как цену за мир.
В то же время Украина, по словам президента готова внести изменения в Конституцию, касающиеся децентрализации, поскольку это предусмотрено Минскими соглашениями, но не "в том направлении, о котором мы иногда слышим в медиапространстве от Российской Федерации".
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