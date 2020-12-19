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Зеленский о российской вакцине: Украина не будет использовать ненадежный препарат

19 декабря, 23:38

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Россия использует свою вакцину в информационной войне

Украина не намерена закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник", эффективность и безопасность которой не подтверждена испытаниями, даже несмотря на то, что наша страна не входит в список стран, которые первыми получат мировые вакцины.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью The New York Times.

"Мы не должны допускать того, чтобы Украина брала российскую вакцину, которая не прошла все испытания. У нас с вами нет реальных доказательств, что эта вакцина имеет стопроцентный положительный эффект. Более того, я не могу взять ответственность за вакцину, последствий действия которой мы не знаем", - сказал он.

Президент добавил, что на первом месте при выборе вакцины для Украины – ее безопасность.

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В то же время он считает, что США и Великобритания сегодня могли бы очень сильно повлиять на то, чтобы Украина была в приоритете стран Европы, которые получают вакцину первыми, поскольку со стороны России в отношении вакцинации сегодня идет мощная информационная война.

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"Вакцину "Спутник" сегодня предлагают в обществе и в информационном пространстве Украины. Российская Федерация использует для этого телеканалы, в частности украинские, которые являются союзниками политики Российской Федерации", – отметил президент.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Россия вакцинация вакцина Владимир Зеленский
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