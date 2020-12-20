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Зеленский хочет добиться безвизового режима с США

20 декабря, 00:21

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Президент хотел бы построить в Украине Голливуд и Диснейленд

Президент Владимир Зеленский хотел бы добиться продвижения с Соединенными Штатами в туризме и безвизовом режиме.

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Об этом он заявил в интервью американскому изданию The New York Times.

Глава Украины уточнил, что вначале безвиз можно было бы предоставить для украинского бизнеса, который сотрудничает с американскими компаниями.

"Чтобы наши люди могли спокойно ездить – хотя бы те, которые прекрасно работают в Украине, Соединенных Штатах и ​​имеют общие компании, совместные бизнесы. Начать хотя бы с этого", – отметил президент.

Зеленский также хотел бы "построить Голливуд в Украине", а также "чтобы в Украине появился Диснейленд".

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"Я считаю, что это круто. В Европе есть очень неплохие (киноплощадки. – Ред.) – в Праге, в Венгрии. Украина, поверьте мне, богата, чтобы здесь была такая площадка. Мы для этого проголосовали закон о рибейты. Я думаю, здесь место для инвестиций, рекламные и другие съемки – тоже хорошее направление", – поделился он.

Напомним, Владимир Зеленский считает, что Украине не придется рассматривать возможность отказа от членства в НАТО ради прекращения военных действий на Донбассе.

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бизнес США Голливуд Диснейленд Владимир Зеленский безвиз
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