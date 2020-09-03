"Нас больше всего настораживает Украина": Лукашенко опять обвинил Киев в организации протестов

Президент Беларуси в очередной раз заявил, что протестами руководят из Украины

Даже после резкого ухудшения во взаимоотношениях двух стран и отзыва украинского посла президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает обвинять Украину во вмешательстве во внутренние дела своей страны.

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Об этом, как сообщает его пресс-служба, он заявил 3 сентября.

"Оно (вмешательство и руководство протестами в Беларуси. – Ред.) происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает... Мы реагируем на любые негативные телодвижения в адрес Беларуси. Для нас самое важное — не допустить разжигания в Минске какого-то пожара. Потому что так бывает всегда: начинается со столицы и перекидывается на всю страну", – сказал Лукашенко.

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Он утверждает, что его страна оказалась один на один с агрессией извне, но поблагодарил Россию, которая создала резервный отряд силовиков для погашения антиправительственных протестов в Беларуси, за поддержку.

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Напомним, что Лукашенко и раньше неоднократно обвинял Украину во вмешательстве. Кроме того, он заявлял о причастности к протестам многих других стран: Польши, Чехии, Литвы, Великобритании, Нидерландов, Латвии, США и даже России.

Больше о том, что происходит в охваченной антиправительственными протестами Беларуси, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

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