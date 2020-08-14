"Уже агрессия началась против страны": Лукашенко снова обвиняет украинцев

Президент Беларуси опять рассказывает, что из Украины "понаехали" на протесты

Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает отрицать стихийность массовых антиправительственных протестов в его стране, участники которых требуют освободить всех задержанных протестующих и провести честные выборы.

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Об этом, как сообщает БелТА, он заявил 14 августа на заседании Совета безопасности страны.

"Как мы и говорили, заводаторами (заводилами – ред.) этого всего и организаторами являются люди из заграницы. В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым. Ну и наши – где дети, где не совсем уже дети", – заявил Лукашенко.

По словам президента в Беларуси в его страну "понаехали из Польши, Голландии, Украины, с этой "Открытой России", Навального и так далее и тому подобное".

"Уже агрессия началась против страны", – добавил Лукашенко.

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Напомним, что Беларусь с 9 августа охвачена антиправительственными акциями. Они начались после объявления предварительных результатов президентских выборов, согласно которым в первом туре победил Александр Лукашенко. Остальные кандидаты такие результаты не признали.

Власти задействовали против протестующих спецназ и спецсредства, включая светошумовые гранаты. Многие демонстранты были жестоко избиты, а двое из них погибли – один на демонстрации в Минске, а второй после задержания в Гомеле.

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