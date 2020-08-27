Путин готов ко вторжению в Беларусь: Россия создает резерв из силовиков

Вопреки многочисленным призывам США и Европы не вмешиваться в ситуацию в охваченной самыми массовыми в своей современной истории протестами Беларуси, Россия создает резервный отряд из силовиков для помощи режиму Александра Лукашенко.

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Об этом в интервью российскому пропагандистскому телевидению 27 августа заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что его белорусский коллега уже обратился к нему за помощью, напомнив об обязательствах, которые Россия имеет перед Беларусью в сфере безопасности.

"Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал", — сказал хозяин Кремля.

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При этом Путин заверил, что российские силы будут задействованы, только если участники протестов перейдут "определенные границы" – это разбой, поджоги машин, домов, банков, а также попытки захвата административных зданий.

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На этом фоне президент РФ призвал искать выход из политического кризиса в Беларуси "в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами".

В свою очередь, Telegram-канал WarGonzo сообщает о том, что в состав резерва вошло одно из самых элитных подразделений Вооруженных сил РФ – Силы специальных операций. Данное подразделение находится в личном подчинении президента, а его служащие уже больше недели готовятся к командировке в Минск.

Как уже сообщалось, протесты в Беларуси вспыхнули после президентских выборов 9 августа, на которых в шестой раз подряд победил президент Александр Лукашенко. Жители страны выступили против его 26-летнего правления, в ответ на что милиция и военный спецназ применили попытку подавить бунт силой, применяя водометы, резиновые дубинки, травматическое оружие и светошумовые гранаты. Тысячи человек были задержаны, более 200 – получили травмы, ранения и увечья, есть погибшие.

Больше о том, как Москва уже помогает Минску придушить протесты и на что еще готова пойти, читайте в материале "Беларусь стала новой угрозой для НАТО: США укрепляют свои позиции в Украине" на нашем сайте.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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