Доверие подорвано: Украина отзывает посла в Беларуси на консультации

Министерство иностранных дел Украины вызывает украинского посла в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив украинско-белорусских отношений. Об этом на фоне обострения ситуации в Беларуси заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба ведомства.

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"Как вы знаете, в минувшую пятницу официальный Минск передал задержанных "вагнеровцев" в Россию, несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине. Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям. После этого Александр Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси", - сказал Кулеба.

Также, по словам министра, официальные заявления Минска об активном привлечении России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси создают новые угрозы для региональной безопасности.

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"Совокупность фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях. Учитывая это, я принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности, сложившейся выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов", – заявил Кулеба.

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Он подчеркнул, что Киев впервые в истории прибегает к такому шагу в отношениях с Беларусью, и делает это исключительно из-за недопустимых действий Минска.

"Уверяю, что мы будем жестко защищать свои национальные интересы. При этом вызов посла на консультации никоим образом не повлияет на нашу способность обеспечивать права и законные интересы граждан Украины на территории Беларуси", - сказал Дмитрий Кулеба.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в том, что ее руководство добивается от Минска повторных выборов, что, по его словам, приведет к гибели страны.

Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с силовиками и представителями областных госадминистраций из-за ухудшающейся ситуации в соседней стране.

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