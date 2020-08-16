"Мы погибнем как государство": Лукашенко снова обвиняет Украину

Президент охваченной протестами Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в том, что ее руководство добивается от Минска повторных выборов, что, по его словам, приведет к гибели всей страны.
Об этом, как сообщает TUT.by, он заявил, выступая на провластном митинге, который прошел в центре Минска 16 августа.
Читайте также: Свозили автобусами и поездами: в Минске проходит митинг за Лукашенко (фото, видео)
"За окно посмотрите, – обратился он к собравшимся, – танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря! Натовские войска гусеницами лязгают у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны: Литва, Латвия, Польша. И к сожалению, наша, родная Украина и ее руководство, приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация!"
Кроме того, он пригрозил собравшимся "началом их конца".
"Загубите не Лукашенко, загубите первого президента, это будет началом вашего конца. Вы всегда будете как в Украине, как в других странах стоять на коленях и молиться неизвестно на кого", – сказал президент.
Напомним, что 16 августа в Минске проходит первая после президентских выборов крупная акция в поддержку властей и действующего президента Лукашенко, который, как утверждают в ЦИК, на прошедшем голосовании набрал больше 80% поддержки.
Как мы уже писали, все кандидаты, кроме Лукашенко, уже оспорили результаты голосования, а во многих городах начались протесты. Власти задействовали против протестующих спецназ и спецсредства, включая светошумовые гранаты. Множество демонстрантов были жестоко избиты, а двое из них погибли – один на демонстрации в Минске, а второй после задержания в Гомеле.
Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк