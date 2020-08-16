"Мы погибнем как государство": Лукашенко снова обвиняет Украину

Президент охваченной протестами Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в том, что ее руководство добивается от Минска повторных выборов, что, по его словам, приведет к гибели всей страны.

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Об этом, как сообщает TUT.by, он заявил, выступая на провластном митинге, который прошел в центре Минска 16 августа.

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"За окно посмотрите, – обратился он к собравшимся, – танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря! Натовские войска гусеницами лязгают у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны: Литва, Латвия, Польша. И к сожалению, наша, родная Украина и ее руководство, приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация!"

Кроме того, он пригрозил собравшимся "началом их конца".

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"Загубите не Лукашенко, загубите первого президента, это будет началом вашего конца. Вы всегда будете как в Украине, как в других странах стоять на коленях и молиться неизвестно на кого", – сказал президент.

Напомним, что 16 августа в Минске проходит первая после президентских выборов крупная акция в поддержку властей и действующего президента Лукашенко, который, как утверждают в ЦИК, на прошедшем голосовании набрал больше 80% поддержки.

Как мы уже писали, все кандидаты, кроме Лукашенко, уже оспорили результаты голосования, а во многих городах начались протесты. Власти задействовали против протестующих спецназ и спецсредства, включая светошумовые гранаты. Множество демонстрантов были жестоко избиты, а двое из них погибли – один на демонстрации в Минске, а второй после задержания в Гомеле.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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