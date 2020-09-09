Местные выборы: полиция зарегистрировала первые нарушения

Чаще всего фиксируют незаконную агитацию

Украина готовится к проведению местных выборов. С 5 сентября полиция зафиксировала 64 сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Следователи начали четыре уголовных производства. Об этом шла речь во время совещания главы Нацполиции Игоря Клименко и председателя организации "Гражданская сеть ОПОРА" Ольги Айвазовской, передает пресс-служба Нацполиции.

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"Полиция будет внимательно следить, чтобы субъекты избирательного процесса четко придерживались порядка проведения агитации. Как показала практика предыдущих выборов, именно незаконная агитация составляет почти три четверти всех зафиксированных административных нарушений", – сообщил Игорь Клименко.

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Заместитель главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе, в свою очередь, отметил, что еще до официального старта избирательного процесса следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о 17 уголовных правонарушениях. Из них 6 – непосредственно связаны с нарушением избирательного законодательства.

Напомним, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов предлагает исключить из списков избирателей граждан, которые сотрудничают с Россией.

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Отметим, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что местные выборы 25 октября в Украине могут стать самыми сложными за последнее время.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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