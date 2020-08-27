Глава СБУ предлагает не допускать к выборам тех, кто сотрудничает с Россией

Необходимо исключить из избирательных списков лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов предлагает исключить из списков избирателей граждан, которые сотрудничают с Россией. Об этом он сказал на межведомственном совещании, посвященном подготовке к местным выборам в Украине, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

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"Баканов отметил необходимость законодательно урегулировать невозможность включения в избирательные списки лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором, а также лиц, имеющих гражданство других государств", – говорится в сообщении.

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Глава СБУ также призвал обратить особое внимание на надлежащее информационно-техническое обеспечение избирательного процесса, в частности работу системы "Местные выборы". По его словам, СБУ применит дополнительные средства, чтобы исключить любые попытки вмешательства в работу автоматизированных систем ЦИК.

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"С профилактической целью СБУ доведет до всех участников избирательного процесса информацию об уголовной ответственности за нарушение избирательного законодательства Украины", – говорится в сообщении.

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Отметим, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что местные выборы 25 октября в Украине могут стать самыми сложными за последнее время.

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