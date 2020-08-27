Українська
$ 27,39
32,28
  1. Новости политики

Глава СБУ предлагает не допускать к выборам тех, кто сотрудничает с Россией

27 августа, 17:25

Денис Беспалов Денис Беспалов

Необходимо исключить из избирательных списков лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов предлагает исключить из списков избирателей граждан, которые сотрудничают с Россией. Об этом он сказал на межведомственном совещании, посвященном подготовке к местным выборам в Украине, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

Реклама

"Баканов отметил необходимость законодательно урегулировать невозможность включения в избирательные списки лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором, а также лиц, имеющих гражданство других государств", – говорится в сообщении.

Читайте также: Новое требование России по выборам: в Раде рассказали, как решить проблему

Глава СБУ также призвал обратить особое внимание на надлежащее информационно-техническое обеспечение избирательного процесса, в частности работу системы "Местные выборы". По его словам, СБУ применит дополнительные средства, чтобы исключить любые попытки вмешательства в работу автоматизированных систем ЦИК.

В тренде
Кравчук признал, что на переговорах по Донбассу общается с боевиками

"С профилактической целью СБУ доведет до всех участников избирательного процесса информацию об уголовной ответственности за нарушение избирательного законодательства Украины", – говорится в сообщении.

Реклама

Отметим, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что местные выборы 25 октября в Украине могут стать самыми сложными за последнее время.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

СБУ местные выборы Иван Баканов

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Поднимает ставки или дрессирует Германию: почему Россия сорвала переговоры в Париже
Поднимает ставки или дрессирует Германию: почему Россия сорвала переговоры в ПарижеПолитика
Египет уточнил новые правила въезда для украинцев
Египет уточнил новые правила въезда для украинцевПолитика
Беларусь стала новой угрозой для НАТО: США укрепляют свои позиции в Украине
Беларусь стала новой угрозой для НАТО: США укрепляют свои позиции в УкраинеПолитика
Украина может дать воду в Крым: у Зеленского отреагировали на идею Кравчука
Украина может дать воду в Крым: у Зеленского отреагировали на идею КравчукаПолитика
Саакашвили возвращается в Грузию: что произошло
Саакашвили возвращается в Грузию: что произошлоПолитика
Герусу никто не разрешал договариваться с чиновниками Лукашенко
Герусу никто не разрешал договариваться с чиновниками ЛукашенкоПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять