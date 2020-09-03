Местные выборы во время карантина: переносить или проводить

Очередные местные выборы пройдут четко в срок – 25 октября, как того и требует Конституция, даже несмотря на неутешительную статистику заболеваемости Covid-19. Так утверждают в Верховной Раде. Депутаты говорят, что перенести или отсрочить выборы практически невозможно. Партии провели съезды, избирательная кампания стартует уже 5 сентября. Однако, способы перенести выборы все же есть – нужно вводить военное или чрезвычайное положение. Но в Раде говорят, что вряд ли найдуит под это 300 голосов.

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В ситуации разбирались журналисты сайта "Сегодня".

Что говорят в Минздраве

Две недели подряд в Украине больше 2 тыс. заболевших Covid-19 ежедневно. В "красной зоне" – 11 районов и 10 городов (Измаил, Дубно, Черновцы, Ивано-Франковск и другие). Но тотальный локдаун, как это было весной, вводить не собираются. Экономика этого просто не переживет. Поэтому, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, страна будет жить в условиях адаптивного карантина.

/ Фото: Сегодня

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Местные выборы, которые запланированы на 25 октября, никто отменять или переносить не собирается. Хотя еще месяц назад главный санитарный врач Виктор Ляшко этого не исключал: ранее он допускал и отмену ВНО для выпускников, но на днях заявил, что местные выборы пройдут даже в "красной зоне". Кроме, конечно же, временно оккупированных Россией территорий Донбасса и Крыма, а также в тех прифронтовых районах, где по мнению военно-гражданских администраций, выборы проводить небезопасно.

Как это сделать безопасно

Сейчас Минздрав вместе с ЦИК разрабатывают безопасный механизм проведения выборов, как для членов комиссий, так и для избирателей, которые будут приходить на участки. Также в Минздраве не исключают, что ближе к выборам для школьников могут сделать дополнительные короткие каникулы, так как большинство избирательных участков находятся именно в школах.

Верховная Рада также активно включена в процесс. По словам депутата от "Слуги народа", члена комитета ВР по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления Виталия Безгина, сейчас их профильный комитет в консультациях с ОПУ и СНБО, ведь если в каждой участковой избирательной комиссии будет потенциальный носитель коронавируса – это плохо и опасно для граждан. Поэтому это вопрос обеспечения социальной дистанции, проветривания помещений, соблюдения масочного режима и пользования антисептиками.

Видео: Сегодня

Но, по его словам, переносить или отменять местные выборы никто не собирается. Избирательная кампания стартует уже 5 сентября. Кандидаты и партии на низком старте.

"Есть Конституция, которая говорит, что такое ограничение (отмена или перенос выборов – Авт.) может произойти только в случае введения военного или чрезвычайного положения. Если будет очень плохая ситуация с пандемией, исполнительная власть (ЦИК и Кабмин – Авт.) должна обратиться к нам. Если действительно будет такой кризис, наверное, будем рассматривать. Сейчас, несмотря на то, что есть большой рост, особенно в определенных регионах, все идет по плану", – сказал сайту "Сегодня" Виталий Безгин.

Замглавы комитета ВР по вопросам организации госвласти и местного самоуправления, нардеп от "Слуги народа" Александр Качура также считает, что проведению местных выборов ничего не угрожает. Депутат входит в рабочую группу при ЦИК, которая заканчивает разработку правил проведения выборов: ограничение количества людей на участках и обеспечение социальной дистанции, необходимое количество антисептиков и масок, которые должно закупить государство (за дополнительный бюджет к уже предусмотренным на выборы 2,2 млрд грн).

"Во-первых, перенести выборы невозможно, уже нет времени. Во-вторых, – если и переносить, то нужно вводить чрезвычайное положение. А это маловероятно. Вспомните, когда весной останавливался транспорт, закрывались ТРЦ, лично я был сторонником того, чтобы мы ввели чрезвычайное положение. Сейчас на это не пойдут – запас прочности экономики минимальный. Это приведет к остановке банковской системы, социальных выплат и ограничению конституционных прав. Поэтому выборы пройдут. Мы видим опыт соседних стран, где даже парламентские выборы проходили как раз на пике пандемии", – сказал сайту "Сегодня" Александр Качура.

Как это делает Европа

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На прошлых выходных прошли парламентские выборы в Черногории. Избиратели приходили на участки в масках, со своими ручками и соблюдали дистанцию. Те, кто имели положительный тест на Covid-19 – оставались дома или в больнице, голосовали по месту. К таким избирателям приходили люди в защитных костюмах, но проголосовать они смогли.

А вот президентские выборы в Польше пришлось переносить с мая на июнь. Хотя правящая партия "Право и справедливость" была в шаге от того, чтобы организовать голосование по почте. Даже в России из-за глобальной пандемии Владимиру Путину пришлось перенести свой референдум по поправкам в Конституцию, которые обнулили его президентские сроки и позволили править страной до 2036 года, с апреля на июнь.

Допускали перенос президентских выборов из-за пандемии коронавируса и в США. По крайней мере, об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter. Но вскоре он забрал свои слова обратно, сказав, что его просто неправильно поняли.

Напомним, на съезде партии "Слуга народа" президент Владимир Зеленский назвал "слуг народа" микробами и бактериями и напомнил депутатам о своем обещании распустить Раду:

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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