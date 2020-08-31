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В "Слуге народа" назвали кандидатов в мэры: кто они и чем занимаются

31 августа, 17:57

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Представители партии поборются почти во всех областных центрах страны

Правящая партия "Слуга народа" подтвердила выдвижение юмориста Олега Филимонова на выборах мэра Одессы, а также назвала имена своих кандидатов на выборах во всех остальных областных центрах Украины, кроме Луцка, а также временно оккупированных Донецка, Луганска, Севастополя и Симферополя.

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Их утвердили на партийном съезде, который состоялся 31 августа в Киеве, сообщает пресс-служба политической силы.

В частности, члены партии выдвинули:

  1. председателя Винницкой ОГА Сергея Борзова (кандидат в мэры Винницы);
  2. главврача Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергея Рыженко (Днепр);
  3. ректора Государственного университета "Житомирская политехника" Виктора Евдокимова (Житомир);
  4. первого заместителя председателя Запорожской ОГА Виталия Тишечко (Запорожье);
  5. юриста-консультанта и директора строительной компании Александра Богачева (Ивано-Франковск);
  6. нардепа от партии "слуг народа" Ирину Верещук (Киев);
  7. гендиректора предприятия по производству железорудного сырья Дмитрия Шевчика (Кривой Рог);
  8. финансиста и банкира Ольгу Ковалеву-Алокили (Кропивницкий);
  9. врача и депутат Львовского горсовета Тараса Кльофа (Львов);
  10. предпринимательницу и общественного деятеля Татьяну Домбровскую (Николаев);
  11. доктора филологических наук, предпринимателя и педагога Олега Филимонова (Одесса);
  12. предпринимателя Сергея Иващенко (Полтава);
  13. председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля (Ровно);
  14. нардепа от партии "Слуга народа" Татьяну Рябуху (Сумы);.
  15. сценариста Виктора Гевко (Тернополь);
  16. депутата Ужгородского горсовета Виктора Щадея (Ужгород);
  17. председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера (Харьков);
  18. ректора Херсонского государственного аграрно-экономического университета Юрия Кириллова (Херсон);
  19. профессора и декана Хмельницкого гуманитарно-педагогической академии Инну Ящук (Хмельницкий);
  20. предпринимателя Виталия Ильченко (Черкассы);
  21. предпринимателя Виталия Другановского (Черновцы);
  22. депутата Черниговского горсовета Юрия Тарасовца (Чернигов).

Кроме того, председатель партии Александр Корниенко подтвердил, что "Слуга народа" будет участвовать в местных выборах, которые состоятся 25 октября этого года.

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"Мы идем на выборы и призываем каждого украинского присоединиться к нам на этом пути и прийти на избирательные участки 25 октября, чтобы перезагрузить местную власть, сделать ее наконец своей", – заявил он на съезде.

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Больше о том, к чему следует готовиться украинцам, которые придут на избирательные участки, читайте в материале "Местные выборы в Украине: что изменится для избирателей и кандидатов" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Украина местные выборы слуга народа выборы 2020
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