В "Слуге народа" назвали кандидатов в мэры: кто они и чем занимаются

Представители партии поборются почти во всех областных центрах страны

Правящая партия "Слуга народа" подтвердила выдвижение юмориста Олега Филимонова на выборах мэра Одессы, а также назвала имена своих кандидатов на выборах во всех остальных областных центрах Украины, кроме Луцка, а также временно оккупированных Донецка, Луганска, Севастополя и Симферополя.

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Их утвердили на партийном съезде, который состоялся 31 августа в Киеве, сообщает пресс-служба политической силы.

В частности, члены партии выдвинули:

председателя Винницкой ОГА Сергея Борзова (кандидат в мэры Винницы); главврача Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергея Рыженко (Днепр); ректора Государственного университета "Житомирская политехника" Виктора Евдокимова (Житомир); первого заместителя председателя Запорожской ОГА Виталия Тишечко (Запорожье); юриста-консультанта и директора строительной компании Александра Богачева (Ивано-Франковск); нардепа от партии "слуг народа" Ирину Верещук (Киев); гендиректора предприятия по производству железорудного сырья Дмитрия Шевчика (Кривой Рог); финансиста и банкира Ольгу Ковалеву-Алокили (Кропивницкий); врача и депутат Львовского горсовета Тараса Кльофа (Львов); предпринимательницу и общественного деятеля Татьяну Домбровскую (Николаев); доктора филологических наук, предпринимателя и педагога Олега Филимонова (Одесса); предпринимателя Сергея Иващенко (Полтава); председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля (Ровно); нардепа от партии "Слуга народа" Татьяну Рябуху (Сумы);. сценариста Виктора Гевко (Тернополь); депутата Ужгородского горсовета Виктора Щадея (Ужгород); председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера (Харьков); ректора Херсонского государственного аграрно-экономического университета Юрия Кириллова (Херсон); профессора и декана Хмельницкого гуманитарно-педагогической академии Инну Ящук (Хмельницкий); предпринимателя Виталия Ильченко (Черкассы); предпринимателя Виталия Другановского (Черновцы); депутата Черниговского горсовета Юрия Тарасовца (Чернигов).

Кроме того, председатель партии Александр Корниенко подтвердил, что "Слуга народа" будет участвовать в местных выборах, которые состоятся 25 октября этого года.

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"Мы идем на выборы и призываем каждого украинского присоединиться к нам на этом пути и прийти на избирательные участки 25 октября, чтобы перезагрузить местную власть, сделать ее наконец своей", – заявил он на съезде.

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Больше о том, к чему следует готовиться украинцам, которые придут на избирательные участки, читайте в материале "Местные выборы в Украине: что изменится для избирателей и кандидатов" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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