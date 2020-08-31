В "Слуге народа" назвали кандидатов в мэры: кто они и чем занимаются

Правящая партия "Слуга народа" подтвердила выдвижение юмориста Олега Филимонова на выборах мэра Одессы, а также назвала имена своих кандидатов на выборах во всех остальных областных центрах Украины, кроме Луцка, а также временно оккупированных Донецка, Луганска, Севастополя и Симферополя.
Их утвердили на партийном съезде, который состоялся 31 августа в Киеве, сообщает пресс-служба политической силы.
В частности, члены партии выдвинули:
- председателя Винницкой ОГА Сергея Борзова (кандидат в мэры Винницы);
- главврача Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергея Рыженко (Днепр);
- ректора Государственного университета "Житомирская политехника" Виктора Евдокимова (Житомир);
- первого заместителя председателя Запорожской ОГА Виталия Тишечко (Запорожье);
- юриста-консультанта и директора строительной компании Александра Богачева (Ивано-Франковск);
- нардепа от партии "слуг народа" Ирину Верещук (Киев);
- гендиректора предприятия по производству железорудного сырья Дмитрия Шевчика (Кривой Рог);
- финансиста и банкира Ольгу Ковалеву-Алокили (Кропивницкий);
- врача и депутат Львовского горсовета Тараса Кльофа (Львов);
- предпринимательницу и общественного деятеля Татьяну Домбровскую (Николаев);
- доктора филологических наук, предпринимателя и педагога Олега Филимонова (Одесса);
- предпринимателя Сергея Иващенко (Полтава);
- председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля (Ровно);
- нардепа от партии "Слуга народа" Татьяну Рябуху (Сумы);.
- сценариста Виктора Гевко (Тернополь);
- депутата Ужгородского горсовета Виктора Щадея (Ужгород);
- председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера (Харьков);
- ректора Херсонского государственного аграрно-экономического университета Юрия Кириллова (Херсон);
- профессора и декана Хмельницкого гуманитарно-педагогической академии Инну Ящук (Хмельницкий);
- предпринимателя Виталия Ильченко (Черкассы);
- предпринимателя Виталия Другановского (Черновцы);
- депутата Черниговского горсовета Юрия Тарасовца (Чернигов).
Кроме того, председатель партии Александр Корниенко подтвердил, что "Слуга народа" будет участвовать в местных выборах, которые состоятся 25 октября этого года.
"Мы идем на выборы и призываем каждого украинского присоединиться к нам на этом пути и прийти на избирательные участки 25 октября, чтобы перезагрузить местную власть, сделать ее наконец своей", – заявил он на съезде.
Больше о том, к чему следует готовиться украинцам, которые придут на избирательные участки, читайте в материале "Местные выборы в Украине: что изменится для избирателей и кандидатов" на нашем сайте.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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