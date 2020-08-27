Местные выборы в Украине: секретарь СНБО назвал главную опасность

Нельзя допустить, чтобы эпидемическая ситуация вышла из-под контроля, сказал Данилов

Местные выборы в Украине могут стать самыми сложными за последнее время, поскольку будут проводиться в условиях растущей эпидемической угрозы. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает пресс-служба ведомства.

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"Сегодняшние цифры, которые мы получаем согласно анализу программно-аппаратного комплекса "СОТА", дают нам понимание того, что мы не можем допустить, чтобы эпидемическая ситуация вышла из-под контроля во время местных выборов", – отметил он.

Секретарь СНБО напомнил о необходимости строго соблюдать на избирательных участках рекомендации Минздрава, в частности по соблюдению социальной дистанции, обеспечению дезинфицирующими средствами и масочного режима.

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Также, по словам Данилова, одним из проблемных вопросов, который требует решения, является своевременное материально-техническое обеспечение Центральной избирательной комиссии, что требует оперативного законодательного регулирования.

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Напомним, 8 августа состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого комиссия назначила на воскресенье, 25 октября, выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов во всех 24 областях Украины.

Как известно, в Украине до 31 октября включительно продлили адаптивный карантин.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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