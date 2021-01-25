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Владимиру Зеленскому – 43. Как поздравляют президента с днем рождения

25 января, 09:33

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Его соратники отмечают успехи Зеленского на посту президента

Президент Владимир Зеленский сегодня отмечает день рождения – ему исполнилось 43 года. Главу государства уже начали поздравлять с самого утра.

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Партия "Слуга народа" первой поздравила главу государства. По их мнению, он доказал, что президент может объединять, а не поляризовать страну. Может не только обещать, но и воплощать реформы, строить тысячи километров дорог и сотни мостов. Установить самое длительное перемирие за годы войны и вернуть украинских граждан с любого уголка мира. Что украинец и его благосостояние могут быть главной ценностью государства.

"Именно поэтому, как и раньше, Владимир Зеленский остается лидером по уровню доверия среди всех политиков. Поздравляем главу государства с днем рождения! Спасибо за плодотворную работу и смелость принимать сложные решения. Желаем сил и настойчивости и в дальнейшем строить новую, сильную и успешную Украину", – говорится в сообщении.

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Следите за нами, будут и другие поздравления…

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности. Глава государства напомнил одну цитату из универсала об объединении украинских земель 102 года назад.

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день рождения поздравления Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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