Легендарный голливудский режиссер поздравил Зеленского с днем рождения (видео)

Оказывается, Зеленский тоже недавно поздравлял Линча с именинами

Известный голливудский режиссер Дэвид Линч поздравил президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения. В Сети появилось соответствующее видеопоздравление.

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Оказывается, Зеленский тоже его поздравлял недавно с именинами (у Линча день рождения был 20 января).

"Дорогой президент Зеленский, я очень благодарю вас за ваше поздравление с моим днем рождения. И сегодня, 25 января 2021 года, хочу поздравить вас в ответ с вашим днем ​​рождения – прекрасным днем ​​для вас и украинцев. Желаю всего наилучшего! Мир", – сказал Линч.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимиру Зеленскому сегодня "стукнуло" 43, а поздравлять его начали уже с самого утра. Первыми отметились "слуги народа", которые напомнили об успехах главы государства. Было и яркое поздравление от украинцев со всех уголков страны в одном видео:

Видео: president.gov.ua

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Также президента поздравила и его супруга Елена Зеленская. Она снова трогательно призналась ему в любви.

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