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"Спасибо тебе за каждый день": Елена Зеленская трогательно поздравила президента (фото)

25 января, 13:19

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства празднует сегодня 43-й день рождения

Первая леди Елена Зеленская поздравила своего мужа, президента Украины Владимира Зеленского, с днем рождения и снова призналась ему в любви.

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Об этом она написала в Instagram.

Она показала их совместное счастливое фото.

"На этом фото есть почти все, что мне нужно для счастья. Много солнца, мы вместе и ты – счастливый и улыбающийся. С днем рождения, любимый! Спасибо тебе за каждый день", – написала первая леди.

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Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Как сообщали новости "Сегодня", Владимиру Зеленскому сегодня "стукнуло" 43, а поздравлять его начали уже с самого утра. Первыми отметились "слуги народа", которые напомнили об успехах главы государства. Было и яркое поздравление от украинцев со всех уголков страны в одном видео:

Видео: president.gov.ua
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А сам именинник запостил фото из спортзала, отметив, что чувствует себя на 30 лет.

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день рождения поздравления Владимир Зеленский первая леди Елена Зеленская

Источник: Сегодня

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