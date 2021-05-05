"Какой кошмар": Гордон ответил, пойдет ли к Зеленскому вместо Мендель

Журналист Дмитрий Гордон категорически открестился от возможности стать пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

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Ведущий зачитал вопрос из интернета, что якобы кандидатура Гордона рассматривается как один из вариантов на место Мендель, на что последовал однозначный ответ.

"Боже мой, какой кошмар. Ни в коем случае я не являюсь (кандидатом) и даже думать об этом не могу", – сказал журналист.

Напомним, на днях стало известно, что Юлия Мендель написала заявление на увольнение с должности пресс-секретаря президента. Это подтвердили и на Банковой. Вот только далеко она не уйдет. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал о новой должности Мендель.

Также "Сегодня" провели опрос, кого украинцы хотели бы видеть пресс-секретарем Зеленского – были предложены пять кандидатов.