Хейт, высокие требования Зеленского и новый уровень – почему Мендель уходит в отставку

Одна из причин, почему пресс-секретарь решила уйти в отставку, – крайне жесткий ритм работы с президентом

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель уходит в отставку / Фото: https://www.facebook.com/Юлия Мендель

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель покидает должность по нескольким причинам, среди которых хейт и высокие требования главы государства.

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Об этом в интервью "КП в Украине" рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Когда Мендель найдут замену, она перейдет в статус советника по международным медиа. Подоляк назвал несколько причин, почему Мендель решила уйти.

"Первая – это крайне жесткий ритм работы с президентом Владимиром Зеленским. Он работает 24/7 без перерывов. И все время хочет по-перфекционистски получать качественную работу. В таком режиме очень малое количество людей может работать постоянно", – отметил Подоляк.

По его словам, Мендель попадала в "безумнейший хейт" и это ее демотивировало.

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"Ее хейтили по любому вопросу, абсолютно незаслуженно, как правило. Она профессионал, она точно понимает суть работы, быстро выполняет задания, эффективно коммуницирует с людьми в теневом формате. Но она попала под феерическую атаку и ботов, и ломов, и политически ангажированных субъектов, и каких-то ревнивых журналистов. Естественно, это сильно демотивирует", – говорит Подоляк.

Также он добавил, что Мендель уже должна перейти в функционал человека, который имеет позицию по многим важным вопросам и высказывать ее от своего имени.

Подоляк сообщил, что на пост пресс-секретаря Зеленского есть 12-15 претендентов.

Также "Сегодня" провели опрос, кого украинцы хотели бы видеть пресс-секретарем Зеленского – были предложены пять кандидатов.