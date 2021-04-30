Юлия Мендель уходит от Зеленского – СМИ

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель покидает свой пост. Об этом изданию The Бабель сообщили два источника в Офисе президента.

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Собеседники уточнили, что Мендель сама написала заявление об увольнении. А кто займет ее место на посту пресс-секретаря Зеленского – пока неизвестно.

Напомним, что Юлия Мендель была назначена пресс-секретарем президента в июне 2019 года.

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А тем временем спикер Офиса президента в последнее время стала активно выступать на государственном телеканале "Дом", который был создан для жителей временно оккупированных территорий. Среди прочего она отметилась неожиданным заявлением, что Украине пора "демонополизировать русский". Читайте об этом подробней в нашем материале "Украинский русский – частное мнение Юлии Мендель или свежий взгляд власти".