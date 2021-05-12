Медведчук ознакомился с подозрением – нардепу грозит пожизненное

Политик покинул Офиса генерального прокурора, его адвокат рассказал, какие две жесткие статьи Уголовного кодекса ему предъявили

Виктор Медведчук. Фото: facebook.com/OppositionPlatformForLife

После того, как народный депутат Виктор Медведчук явился в прокуратуру, украинские следователи не вручили ему подозрение в совершении уголовных преступлений.

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Об этом он сообщил, выйдя из Офиса генпрокурора 12 мая.

"С подозрением я ознакомился вместе с адвокатами", – сказал Медведчук.

Также по его словам, его ознакомили с копией подозрения, а оригинал отправили почтой по адресу его проживания.

По словам его адвоката Богдана Коваля, Медведчуку предъявлены обвинения по двум уголовным статьям: "Государственная измена" (ст. 111), а также "Нарушение законов и обычаев войны" (ст. 438).

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По первой статье максимальное наказание предусматривается в виде лишения свободы до 15 лет, по второй (в зависимости от тяжести) вплоть до пожизненного лишения свободы.

В чем именно подозревают Виктора Медведчука и его однопартийца из политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарасу Козаку, читайте на сайте "Сегодня".