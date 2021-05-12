"Я не собираюсь прятаться": Медведчук явился в прокуратуру

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Народный депутат Виктор Медведчук, которого подозревают в госизмене, явился в Офис генерального прокурора.

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На входе в прокуратуру он заявил журналистам о незаконности уголовного преследования.

"Когда узнали, что проходят обыски, мы с утра выехали и вернулись назад. Я не собираюсь скрываться ни от кого, готов защищаться, так как не чувствую ни в чем своей вины. И считаю, что на сегодняшний день все, что делается, это результат политических репрессий. Давление на меня, как на главу политсовета партии, человека, который осуществляет деятельность, которая по тем или иным причинам не подходит власти. Я готов к любому исходу, но считаю, что все это незаконно", – сказал Медведчук.

На вопрос о подозрении в захвате газових месторождений в районе оккупированного Крыма он ответил: "Я не знаю, что это за месторождения, и никакого отношения к ним не имею".

Как сообщали новости "Сегодня", нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявлено о подозрении в госизмене и разграблении государственных недр в Крыму. Также Медведчуку инкриминируют "слив" России секретных военных данных. Читайте подробнее о деле Медведчука – Козака.

В Кремле уже заявили, что кум Путина не обращался за помощью к России и не просил политического убежища. Также в Москве пообещали не вмешиваться в это дело.

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Сам Медведчук назвал это дело политической расправой и отрицает все обвинения.