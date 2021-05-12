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Медведчук ознайомився з підозрою – нардепу загрожує довічне

12 травня, 20:11

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Політик покинув Офіс генерального прокурора, його адвокат розповів, які дві жорсткі статті Кримінального кодексу йому пред'явили

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук / Фото: сайт Кремля

Після того, як народний депутат Віктор Медведчук з'явився в прокуратуру, українські слідчі не вручили йому підозру в скоєнні кримінальних злочинів.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Євген Назаренко.

"З підозрою я ознайомився разом з адвокатами", – сказав Медведчук, вийшовши з Офісу генпрокурора ввечері 12 травня.

Відео: Сьогодні

Також, за його словами, його ознайомили з копією підозри, а оригінал відправили поштою на адресу його проживання. Коли він її отримає, то обіцяє підписати, після чого почне брати участь в судових засіданнях.

Крім того, політик запевнив, що не збирається ховатися від правосуддя в Росії, а також що впевнений у своїй невинуватості.

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За словами його адвоката Богдана Коваля, Медведчуку пред'явлено звинувачення за двома кримінальними статтями: "Державна зрада" (ст. 111) та "Порушення законів та звичаїв війни" (ст. 438).

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За першою статтею передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років, а за другою (залежно від тяжкості) – до довічного позбавлення волі.

В пресслужбі Офісу генпрокурора зазначили, що в статусі підозрюваного Медведчук перебуває з 11 травня – саме цією датою йому відправили на пошту підозру. І саме в цьому статусі його викликали в прокуратуру.

Крім того, як виявилося, депутата можуть помістити під варту – йому вже вручили клопотання про обрання відповідного запобіжного заходу.

У чому саме підозрюють Віктора Медведчука і його однопартійця з політсили "Опозиційна платформа – За життя" Тараса Козака, читайте на сайті "Сьогодні".

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Сам Медведчук назвав цю справу політичною розправою і заперечує всі звинувачення.

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