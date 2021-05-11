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"Политическая расправа". Медведчук "нашелся" и отреагировал на обыски

11 мая, 22:44

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Нардеп обещает не прятаться от правосудия и будет участвовать в законных следственных действиях

Виктор Медведчук. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Виктор Медведчук. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Народный депутат Виктор Медведчук считает обвинения в государственной измене сфабрикованными, а прошедшие у него дома обыски – незаконными.

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Об этом говорится в его заявлении, которое 11 мая опубликовала партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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"Как и следовало ожидать, ничего противозаконного не обнаружили", – уверяет Медведчук.

Он считает, что сегодняшние обыски у него дома были проведены с грубым нарушаем Конституции и законов Украины.

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"Все, что происходит со мной, является политической расправой за мою принципиальную политическую позицию", – утверждает политик.

Он добавил, что находится в Украине и не собирается прятаться от правосудия.

"Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", – обещал Виктор Медведчук.

Напомним, что в Офисе президента уверяют, что Медведчуку придется пройти через следствие и судебный процесс, и объяснили, в чем именно его обвиняют.

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