"Медведчук – кремлевская крыса": Нацкорпус зажег фейеры под Печерским судом (фото и видео)

После этого активисты покинули территорию суда

"Нацкорпус" устроил протестную акцию под зданием суда, где сейчас проходит слушание по делу народного депутата Виктора Медведчука.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

Активисты жгли файеры и скандировали: "Медведчук – кремлевская крыса".

Фото: "Сегодня"

Видео: Сегодня

Видео: Сегодня

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После этого представители организации покинули территорию суда. Среди толпы также заметили лидера националистической организации "С14" Евгения Карася.

Источник: "Сегодня"

Напомним, сегодня в Печерском суде Киева рассматривается мера пресечения подозреваемому в госизмене Виктору Медведчуку. Во время заседания уже произошло несколько скандалов. В частности, нардеп Илья Кива поругался с журналистом из-за места в первых рядах на процессе.

Кроме того, соратников лидера "ОПЗЖ", народных депутатов Вадима Рабиновича и Юрия Бойко, отчитал судья за то, что они выходили в туалет.

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Все подробности расследования против Медведчука – читайте в материале "Сегодня".