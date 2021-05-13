"Медведчук – кремлевская крыса": Нацкорпус зажег фейеры под Печерским судом (фото и видео)

"Нацкорпус" устроил протестную акцию под зданием суда, где сейчас проходит слушание по делу народного депутата Виктора Медведчука.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".
Активисты жгли файеры и скандировали: "Медведчук – кремлевская крыса".
Фото: "Сегодня"
После этого представители организации покинули территорию суда. Среди толпы также заметили лидера националистической организации "С14" Евгения Карася.
Источник: "Сегодня"
Напомним, сегодня в Печерском суде Киева рассматривается мера пресечения подозреваемому в госизмене Виктору Медведчуку. Во время заседания уже произошло несколько скандалов. В частности, нардеп Илья Кива поругался с журналистом из-за места в первых рядах на процессе.
Кроме того, соратников лидера "ОПЗЖ", народных депутатов Вадима Рабиновича и Юрия Бойко, отчитал судья за то, что они выходили в туалет.
Все подробности расследования против Медведчука – читайте в материале "Сегодня".