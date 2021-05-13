"Медведчук – кремлівський щур": Нацкорпус запалив фаєри під Печерським судом (фото і відео)

Після цього активісти покинули територію суду

"Нацкорпус" влаштував протестну акцію під будівлею суду, де зараз проходить слухання у справі народного депутата Віктора Медведчука.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

Активісти палили фаєри і скандували: "Медведчук – кремлівський щур" .

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Після цього представники організації покинули територію суду. Серед натовпу також помітили лідера націоналістичної організації "С14" Євгена Карася.

Нагадаємо, сьогодні в Печерському суді Києва розглядається запобіжний захід підозрюваному в державній зраді Віктору Медведчуку. Під час засідання вже відбулося кілька скандалів. Зокрема, нардеп Ілля Ківа посварився з журналістомчерез місце в перших рядах на процесі.

Крім того, соратників лідера "ОПЗЖ", народних депутатів Вадима Рабиновича і Юрія Бойка, відчитав суддя за те, що вони виходили в туалет.

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Всі подробиці розслідування проти Медведчука – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Всі подробиці в спецтемі Суд над Медведчуком