"Нацкорпус" влаштував протестну акцію під будівлею суду, де зараз проходить слухання у справі народного депутата Віктора Медведчука.
Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".
Активісти палили фаєри і скандували: "Медведчук – кремлівський щур" .
Після цього представники організації покинули територію суду. Серед натовпу також помітили лідера націоналістичної організації "С14" Євгена Карася.
В тренді"Медведчук – кремлівський щур": Нацкорпус запалив фаєри під Печерським судом (фото і відео)
Нагадаємо, сьогодні в Печерському суді Києва розглядається запобіжний захід підозрюваному в державній зраді Віктору Медведчуку. Під час засідання вже відбулося кілька скандалів. Зокрема, нардеп Ілля Ківа посварився з журналістомчерез місце в перших рядах на процесі.
Крім того, соратників лідера "ОПЗЖ", народних депутатів Вадима Рабиновича і Юрія Бойка, відчитав суддя за те, що вони виходили в туалет.
Всі подробиці розслідування проти Медведчука – читайте в матеріалі "Сьогодні".
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