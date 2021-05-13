Українська
$ 27,63
33,5
  1. Новости политики

"Не ставь ж*опу перед моим лицом": видео скандала Кивы с журналистом в суде

13 мая, 14:47

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Киву поддержал и Рабинович, даже пытались закрыть камеру оператору, а тот ответил депутатам

Кива (слева) и оператор. Скриншот

Кива (слева) и оператор. Скриншот

В Печерском суде Киева, где рассматривается мера пресечения подозреваемому в госизмене Виктору Медведчуку, нардеп Илья Кива поскандалил с журналистом – не могли поделить места в первых рядах на судебном процессе.

Реклама

Об этом пишет PavlovskyNEWS.

Когда съемочные группы, депутаты и другие присутствующие на суде занимали места, Кива вступил в перепалку с одним из операторов: "Не надо ставить свою ж*пу перед моим лицом".

За кадром был слышен и еще один депутат Вадим Рабинович: "А мы здесь для чего? На вас смотреть?".

В тренде
У Медведчука могут отобрать "трубу" за 284 млн грн: подробности иска к нардепу
В тренде
У Путина впервые отреагировали на подозрение Медведчуку
В тренде
"У Медведчука начинается очень необычная жизнь": эксперт о громком деле кума Путина
Фото: ОПЗЖ
Реклама

Далее нардеп и представитель СМИ обменялись репликами. Кива говорит: "Не мешай работать", а оператор: "Я на работе".

После этого Рабинович пригрозил закрыть ему камеру, встал перед ней, но потом вместе с Кивой сели на место.

Видео: PavlovskyNEWS

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Кива нашел общее между проблемами Медведчука и х*ем. Нардеп и кандидат наук своеобразно прокомментировал брифинг Генпрокуратуры и СБУ о подозрении однопартийца в госизмене.

Кроме того, ветераны "Азова" обозвали Киву "ссыклом" из-за событий под студией канала "Украина 24".

Все подробности в спецтеме Суд над Медведчуком

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Предвоенная ситуация – из-за чего начался конфликт Палестины и Израиля и к чему он может привести
Предвоенная ситуация – из-за чего начался конфликт Палестины и Израиля и к чему он может привестиВласть
Живет как король. Все о резиденциях, особняках и яхтах Медведчука
Живет как король. Все о резиденциях, особняках и яхтах МедведчукаВласть
"Политическая расправа". Медведчук "нашелся" и отреагировал на обыскиВласть
У Медведчука дома обыски: СМИ узнали первые подробности (обновлено)
У Медведчука дома обыски: СМИ узнали первые подробности (обновлено)Власть
"Порошенко с Путиным договорились": против Гордона готовят искВласть
Медведчук ознакомился с подозрением – нардепу грозит пожизненное
Медведчук ознакомился с подозрением – нардепу грозит пожизненноеВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять