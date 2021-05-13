Українська
$ 27,63
33,5
  1. Новости политики

Арест или свобода для Медведчука: онлайн-трансляция из суда

13 мая, 13:08

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Прокуроры будут просить арест с возможностью внесения залога в сотни миллионов гривен

Народный депутат Виктор Медведчук после вручения ему подозрения прибыл в Печерский суд Киева, где ему избирают меру пресечения.

Реклама

Накануне в Офисе генпрокурора заявили, что будут просить у суда арест Медведчука с возможностью внесения залога в 300 миллионов гривен.

Также стало известно, что 40 народных депутатов обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство.

В тренде
У Медведчука могут отобрать "трубу" за 284 млн грн: подробности иска к нардепу
В тренде
У Путина впервые отреагировали на подозрение Медведчуку
В тренде
"У Медведчука начинается очень необычная жизнь": эксперт о громком деле кума Путина
Фото: ОПЗЖ

Напомним, 12 мая политик явился в Офис генерального прокурора, где ему вручили копию подозрения в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны – ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Читайте подробнее, в чем подозревают Медведчука.

Реклама

Сам Медведчук назвал это дело политической расправой и отрицает все обвинения.

Тем временем в Кремле уже заявили, что кум Путина не обращался за помощью к России и не просил политического убежища. Также в Москве пообещали не вмешиваться в это дело.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Суд над Медведчуком

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Предвоенная ситуация – из-за чего начался конфликт Палестины и Израиля и к чему он может привести
Предвоенная ситуация – из-за чего начался конфликт Палестины и Израиля и к чему он может привестиВласть
Живет как король. Все о резиденциях, особняках и яхтах Медведчука
Живет как король. Все о резиденциях, особняках и яхтах МедведчукаВласть
"Политическая расправа". Медведчук "нашелся" и отреагировал на обыскиВласть
У Медведчука дома обыски: СМИ узнали первые подробности (обновлено)
У Медведчука дома обыски: СМИ узнали первые подробности (обновлено)Власть
"Порошенко с Путиным договорились": против Гордона готовят искВласть
Медведчук ознакомился с подозрением – нардепу грозит пожизненное
Медведчук ознакомился с подозрением – нардепу грозит пожизненноеВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять