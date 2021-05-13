Арест или свобода для Медведчука: онлайн-трансляция из суда

Прокуроры будут просить арест с возможностью внесения залога в сотни миллионов гривен

Народный депутат Виктор Медведчук после вручения ему подозрения прибыл в Печерский суд Киева, где ему избирают меру пресечения.

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Накануне в Офисе генпрокурора заявили, что будут просить у суда арест Медведчука с возможностью внесения залога в 300 миллионов гривен.

Также стало известно, что 40 народных депутатов обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство.

Напомним, 12 мая политик явился в Офис генерального прокурора, где ему вручили копию подозрения в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны – ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Читайте подробнее, в чем подозревают Медведчука.

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Сам Медведчук назвал это дело политической расправой и отрицает все обвинения.

Тем временем в Кремле уже заявили, что кум Путина не обращался за помощью к России и не просил политического убежища. Также в Москве пообещали не вмешиваться в это дело.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Суд над Медведчуком