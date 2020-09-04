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Кулеба рассказал, как Киев будет реагировать на обвинения Лукашенко

4 сентября, 12:55

Денис Беспалов Денис Беспалов

Министр озвучил позицию Украины по Беларуси

Украина будет жестко реагировать только на конкретные недружественные действия со стороны Беларуси, а не на словесные заявления. Об этом, комментируя недавние обвинения Минска в адрес Киева, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы видим, как нагнетается риторика с белорусской стороны, с российской стороны. Звучат какие-то фантасмагорические версии якобы об участии Украины в расшатывании ситуации в Беларуси. Это неправда. Риторики много, мы четко реагируем на эти вещи… На каждую риторику будет ответ словесный, а на каждое действие будет действие (в ответ)", - сказал он.

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В качестве примера министр напомнил, что Киев отозвал своего посла из Минска для консультаций.

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"Когда Беларусь отдала "вагнеровцев" России, это было ключевым для меня при принятии решения об отзыве посла на консультации. Заявления, которые звучали (со стороны Минска), были дополнительными аргументами, но не основным", - сказал Кулеба.

Ранее Кулеба назвал опасный для Украины сценарий развития событий в Беларуси.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко опять обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела своей страны.

Видео: Facebook / МИД Украины
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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Россия Беларусь Украина Александр Лукашенко Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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