Кулеба назвал опасный для Украины сценарий развития событий в Беларуси

Белорусская граница не должна быть использована для военных операций РФ против Украины

После массовых выступлений противников президента Александра Лукашенко Россия может попытаться использовать ситуацию в свою пользу и еще больше укрепиться в Беларуси, что будет крайне невыгодно Киеву.

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Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал журналу "Країна".

По его словам, опасным для Украины является только один сценарий развития событий в РБ – укрепление России.

"Речь идет прежде всего о том, чтобы белорусско-украинская граница не превратилась в зону уязвимости. Это может произойти при условии вливания Беларуси в Россию в рамках союзного государства. В случае прихода там к власти человека, который будет полностью подконтролена Кремлю. Или если Лукашенко сохранит власть, но станет настолько ослабленным, что не сможет говорить России "нет". Например, в вопросе "вагнеровцев" он услышал Москву, а не Киев", – говорит Кулеба.

Комментируя вопрос, усиливает ли ситуация в Беларуси вероятность полномасштабной войны России с Украиной, дипломат напомнил, что "2014 год научил нас, что может быть все".

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"Любое ослабление суверенитета Беларуси негативно влияет на безопасность Украины. Любое укрепление позиций России в Беларуси – это рост угроз для нас. Это и экономические риски, когда можно влиять на поставки товаров промышленности в Украине. И вопросы безопасности – использование белорусской границы для (военных) операций. Огромная граница Украины с Беларусью не должна превратиться в место для беззаботной прогулки российских спецслужб или армии", – подчеркнул глава МИДа.

Напомним, ранее Кулеба сравнил ситуацию в Беларуси и Майдан в Украине в 2014 году. Он напомнил, что Украина выбирала путь своего развития, а белорусы лишь хотят сменить своего президента.

Больше о том, что происходит в Беларуси, смотрите в сюжете:

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