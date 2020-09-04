У Путина есть два варианта, что делать с Лукашенко – американский эксперт

У Москвы сейчас есть два варианта действий относительно ситуации, которая сложилась в Беларуси. Такое мнение в интервью Telegram-каналу "Гончаренко" высказал экс-помощник замглавы Пентагона и бывший советник вице-президента США Майкл Карпентер.

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"Прямое вторжение, на что Путин (президент России, – Ред.) вряд ли пойдет, или попытка заменить Лукашенко (президент Беларуси, – Ред.) на человека, который будет абсолютно подконтрольный Кремлю", - сказал он.

В настоящий момент, по его словам, Россия хочет вынудить президента Беларуси Александра Лукашенко начать вести диалог с протестующими.

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"Он (Лукашенко) будет делать вид, что это диалог с протестующими, что на самом деле абсолютно не так. Он попытается маргинализировать протестующих и будет говорить с выбранной группой людей, которая выгодна Кремлю. Я надеюсь, что белорусы не купятся на это", – отметил Карпентер.

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По мнению Карпентера, "западному сообществу стоит открыто поддержать протестующих и их лидеров, настоять на освобождении задержанных и призвать к передаче власти демократическим путем".

"Но большинство сейчас наблюдает и ждет, что же произойдет дальше", - добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз не будет вводить санкции против Лукашенко.

Видео: Пул №3/Telegram

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