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"Возвращение боевиков "Вагнер" – не дружественный шаг по отношению к Украине" – Данилов

15 августа, 00:29

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Это решение негативно скажется на отношениях двух государств

Возвращение белорусскими властями боевиков "Вагнер" в Россию – это не дружественный шаг по отношению к Украине.

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Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в сообщении в Facebook.

"К сожалению, власти Беларуси приняла не правовое решение, которое не соответствует духу двусторонних взаимоотношений, и является не дружественным шагом по Украине", – так секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал ситуацию, связанную с возвращением боевиков частной военной компании "Вагнер" в РФ.

По его мнению, это решение негативно скажется на отношениях двух государств, "поскольку Украина собрала достаточно доказательств участия бойцов "Вагнер" в вооруженном конфликте на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований Российской Федерации".

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Офис Генерального прокурора Украины еще 11 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек, задержанных 29 июля 2020 правоохранительными органами Беларуси. Всем этим 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было обосновано сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

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"Закон и уважение к правовым процедурам требовали от белорусской стороны иного решения по бойцах"вагнеровцах", – заметил Данилов.

"Со своей стороны хотим отметить, что Украина найдет время и возможность, имея доказательную базу, привлекать всех виновных в совершении преступлений на нашей территории к уголовной ответственности, в какой бы далекой стране они не скрывались", – резюмировал секретарь СНБО Украины.

Ранее у Зеленского прокомментировали выдачу "вагнеровцев" РФ.

Напомним, что 29 июля в Беларуси были задержаны 33 боевика российской частной военной компании "Вагнер". Всего же в республику якобы прибыло около 200 российских наемников. После задержания президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности своей страны. На совещании среди прочего поручено усилить охрану границы с Российской Федерацией. Сначала белорусские силовики открыли уголовное производство по статье организация теракта, а потом изменили на возможную организацию боевиками массовых беспорядков.

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Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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Россия Беларусь СНБО ЧВК Вагнера Алексей Данилов

Источник: Сегодня

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