Выборы во Львове: ТОП-10 кандидатов в депутаты от каждой партии

25 октября в Украине пройдут местные выборы, новацией которых станет пропорциональная система с открытыми списками. На выборы во Львовский горсовет идут 19 партий, и сайт "Сегодня" публикует ТОП-10 единых списков каждой политической силы, которая претендует на места в сессионном зале на Площади Рынок, 1.

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Политическая партия "ВАРТА"

1. Валерий Веремчук – беспартийный, частный предприниматель. В 2019-м безуспешно шел по мажоритарке от "Гражданской позиции" в Верховную Раду. В 2015-м, 2010-м и 2006 был депутатом Львовского горсовета. Член постоянной комиссии по вопросам финансов и планирования бюджета, руководитель фракции "Народный контроль" в горсовете.

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Валерий Веремчук

2. Юрий Мартынюк.

3. Наталья Шелестак.

4. Игорь Зинкевич.

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5. Неля Васюта.

6. Орест Печенко.

7. Артем Хмыз.

8. Ирина Оршак.

9. Елена Халилова.

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10. Даниил Коць.

Политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина"

1. Наталья Тымчий – заместитель председателя Львовской облорганизации "ВО "Батькивщина". В 2019-м безуспешно баллотировалась по мажоритарке от "сердечной" партии в Верховную Раду. В 2010 году была избрана депутатом Львовского облсовета от "Батькивщины" и являлась секретарем комиссии молодежи и спорта. Была главой молодежного крыла ВО "Батькивщина".

Наталья Тимчий

2. Андрей Бережницкий.

3. Назар Палидович.

4. Михаил Садовяк.

5. Алла Нижник.

6. Владимир Вовк.

7. Ирина Гунчак.

8. Назарий Шмыгель.

9. Ольга Марченко.

10. Олег Батюк.

Политическая партия Всеукраинское объединение "Свобода"

1. Руслан Кошулинский – глава секретариата ВО "Свобода". В 2001 году стал помощником нардепа Олега Тягнибока, с которым работал до 2006 года. В 2006-м и 2007 годах безуспешно баллотировался в Верховную Раду от "Свободы". В 2010 году от этой же политсилы прошел во Львовский горсовет, а в 2012-м – в Верховную Раду, был вице-спикером парламента. В 2014 и 2019 годах еще раз попытался пройти в Раду, но безуспешно. В 2015-м стал депутатом Львовского облсовета от "Свободы". В 2019 году участвовал в выборах президента Украины, однако набрал всего 1,62%.

Руслан Кошулинский / Фото: Facebook

2. Маркиян Лопачак.

3. Любомир Мельничук.

4. Ирина Шалаковская.

5. Любомира Вовчок.

6. Андриан Гутник.

7. Игорь Янкив.

8. Андрей Тягнибок.

9. Елена Усик.

10. Марьяна Батюк.

Политическая партия "Голос"

1. Андрей Курочка – заместитель руководителя отдела развития Украинского католического университета Украинской греко-католической церкви.

Андрей Курочка

2. Андрей Дячишин.

3. Виталий Троць.

4. Мария Чижишин.

5. Виктория Христенко.

6. Владимир Гаразд.

7. Алексей Возняк.

8. Тарас Миляник.

9. Анастасия Карпьяк.

10 Иванна Герус.

Политическая партия "Гражданская позиция"

1. Владимир Гирняк – председатель координационного совета партии "Гражданская позиция". Бывший заместитель председателя Львовского облсовета, депутат Львовского облсовета и экс-депутат Львовского горсовета.

Гирняк Владимир

2. Анатолий Забарило

3. Олег Билоус.

4. Елена Скочипец.

5. Ирина Огнистая.

6. Богдан Михалусь.

7. Олег Мирус.

8. Татьяна Рефцьо.

9. Ульяна Кузык.

10. Олег Сорочкин.

Политическая партия "Духовная Украина"

1. Юрий Путас – физическое лицо-предприниматель. В 2015 году шел по мажоритарке от "Гражданской позиции" во Львовский горсовет, в 2012-м шел по мажоритарке от "Духовной Украины" в Верховную Раду, в 2007-м баллотировался в парламент по списку блока "Всеукраинская громада" – и каждый раз безуспешно.

Юрий Путас

2. Наталья Ван Доеверен.

3. Петр Степаненко.

4. Арсен Романюк.

5. София Горчин.

6. Владимир Путас.

7. Ярослав Гураль.

8. Александра Слободян.

9. Руслан Оруджев.

10. Мирослава Луцишин.

Политическая партия "Европейская солидарность"

1. Петр Адамик – заместитель директора в обществе с ограниченной ответственностью "Британский дом". С 2015 года – член и секретарь постоянной депутатской комиссии конкурентоспособности, устойчивого развития и предпринимательства Львовского горсовета. Был лидером фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" во Львовском горсовете. В 2014-м был избран главой Львовской облорганизации партии "УДАР Виталия Кличко".

Адамик Петр

2. Ульяна Пак.

3. Сергей Ивах.

4. Остап Доскич.

5. Елена Пасевич.

6. Владимир Гой.

7. Лейла Мелесова-Вальчак.

8. Анастасия Окряк.

9. Иван Рудницкий.

10. Оксана Маруняк.

Политическая партия "За будущее"

1. Игорь Телишевский – работает в аппарате Верховной Рады, помощник-консультант нардепа Тараса Батенко (партия "За будущее"). В 2007-2014 был помощником нардепа Владимира Яворивского. В 2015 году пытался пройти от партии УКРОП во Львовский облсовет, но не был избран, зато от той же партии попал во Львовский горсовет. 2016-2020 гг. возглавлял Львовскую облорганизацию УКРОПа. С июня 2020 является председателем Львовской облорганизации партии "За будущее".

теди

2. Любомир Босаневич.

3. Михаил Катрук.

4. Екатерина Батенко.

5. Ирина Юзик.

6. Галина Мельник.

7. Мария Марущак.

8. Татьяна Афанасьева.

9. Федор Осым.

10. Александр Бурий.

Политическая партия "Идея нации"

1. Остап Стахив – председатель общественной организации "Идея нации". В 2019 и 2014 годах баллотировался в качестве самовыдвиженца в Верховную Раду по мажоритарке, в 2007-м шел в парламент по списку партии "Свобода". Ни разу не был избран.

Остап Стахив / Фото: Facebook

2. Орислава Савка.

3. Остап Стахив.

4. Татьяна Вечерина.

5. Степан Подолюк.

6. Михаил Гнидец.

7. Мирослава Костюк.

8. Ярослав Панькив.

9. Богдан Гутый.

10. Мария Римская.

Политическая партия "Конгресс украинских националистов"

1. Иван Василишин – председатель Львовской горорганизации "Конгресс украинских националистов", адвокат в Совете адвокатов Львовской области. В 2015 году безрезультатно баллотировался во Львовский горсовет от "Радикальной партии Олега Ляшко". В 2012-м баллотировался в Верховную Раду VII созыва от КУНа по мажоритарке, но в парламент не попал. В 2010-м баллотировался во Львовский горсовет от КУНа, но избран не был.

Иван Василишин / Фото: Facebook

2. Алексей Веренцов.

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3. Иван Гавалюк.

4. Юлия Гасюк.

5. Ирина Ломакович.

6. Михаил Брикар.

7. Лилия Лапановская.

8. Даниил Остюк.

9. Марта Добровольская.

10. Александр Санжара.

Политическая партия "Народный Рух Украины"

1. Богдан Гагалюк – первый заместитель председателя партии "Народный рух Украины", первый заместитель председателя Львовского областного совета.

Гагалюк Богдан

2. Игорь Мартынюк.

3. Игорь Кузьмак.

4. Лидия Бойчишин.

5. Лилия Козий.

6. Михаил Мураль.

7. Богдан Лешневский.

8. Юрий Кривко.

9. Ирина Плахтий.

10. Елена Березовская.

Политическая партия "Наш край"

1. Ирина Гаврилив – беспартийная, временно не работает. Баллотировалась в Верховную Раду VIII от Всеукраинского аграрного объединения "Заступ" (№103 в списке), однако партия в парламент не прошла.

Ирина Гаврилив (справа)

2. Евгений Лозинский.

3. Нина Вербова.

4. Юрий Павельчук.

5. Андрей Переведенцев.

6. Андрей Вербов.

7. Елена Канская.

8. Владимир Дух.

9. Сергей Вербов.

10. Анжелика Литвин.

Политическая партия "Объединение "Самопомощь"

1. Андрей Садовый – член политической партии "Объединение "Самопомощь" (2012-2019 был ее председателем), Львовский городской голова с 2006 года. В 2014 году баллотировался в Верховную Раду от "Самопомощи" 50-м номером в списке, но не был избран. В 2019-м баллотировался на пост президента Украины от "Самопомощи", однако снялся с регистрации в пользу другого кандидата. В том же году возглавил избирательный список партии на выборах в Верховную Раду.

Андрей Садовый / Фото: Facebook

2. Виктория Довжик.

3. Игнат Герич.

4. Оксана Дыник.

5. Владимир Лучишин.

6. Роман Федишин.

7. Прасковья Дворянин.

8. Андрей Шевцив.

9. Андрей Закалюк.

10. Юлия Хомчин.

Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"

1. Михаил Герман – пенсионер МВД, адвокат. Ранее работал помощником депутата Верховной Рады VIII созыва Сергея Ларина (Оппоблок) на общественных началах. В 2014-м шел по мажоритарке в парламент, а в 2015-м – во Львовский облсовет от Оппоблока, но безуспешно.

2. Андрей Цвик.

3. Александр Смирнов.

4. Любовь Клапач.

5. Стефания Ханас.

6. Андрей Брилинский.

7. Николай Бейзик.

8. Анастасия Мелько.

9. Александр Личманов.

10. Наталья Клапач.

Политическая партия "Сила и честь"

1. Владимир Пекарь – директор общества с ограниченной ответственностью "Девелоперская компания "Моя країна"". Ранее работал помощником депутата Верховной Рады VIII созыва Игоря Васюника (Народный фронт) на общественных началах. В 2014-м и 2019-м шел в парламент самовыдвиженцем, но безуспешно. В 2015 году баллотировался по мажоритарке во Львовский облсовет от Украинской галицкой партии – однако не был избран.

Пекарь Владимир

2. Наталья Гура.

3. Максим Пидболячный

4. Оксана Погрелюк.

5. Юрий Тыркало.

6. Александр Тищук.

7. Александр Удовенко.

8. Надежда Тыслюк.

9. Руслан Скриньковский.

10. Наталья Ференц.

Политическая партия "Слуга народа"

1. Тарас Кльофа – беспартийный, заслуженный врач Украины, кандидат, медицинских наук, замначальника по медицинской части – начальник медицинской части Военно-медицинского клинического центра Западного региона. В 2015 году прошел с "Самопомощью" в депутаты Львовского горсовета, в 2019-м выдвигался по 118-му мажоритарному округу в Верховную Раду, но занял только четвертое место из 11-ти кандидатов.

Тарас Кльофа / Фото: Facebook

2. Олег Береза.

3. Лидия Лукович.

4. Владимир Мартынюк.

5. Ирина Чех.

6. Юрий Хомяк.

7. Андрей Волчанский.

8. Игорь Дулин.

9. Ульяна Оксенюк.

10. Мария Левко.

Политическая партия "УДАР Виталия Кличко"

1. Оксана Юринец – профессор кафедры внешнеэкономической и таможенной деятельности Института экономики и менеджмента Национального университета "Львовская политехника". В 2014 году прошла в Верховную Раду по 117-му мажоритарному округу от Блока Петра Порошенко. В 2015-м баллотировалась от БПП на пост мэра Львова, заняв только пятое место. В 2019-м самовыдвигалась по №117 округу в парламент, но была второй.

Оксана Юринец / facebook.com/o.yurynets

2. Юрий Николишин.

3. Оксана Козак.

4. Лилия Свистович.

5. Игорь Ступец.

6. Василий Попович.

7. София Куценко.

8. Наталья Лесько.

9. Елена Ткач.

10. Юрий Костив.

Политическая партия "Украинская галицкая партия"

1. Юлия Гвоздович – руководитель проектов развития общин общественной организации "Украинская галицкая ассамблея"; депутат Львовского горсовета 7-го созыва, возглавляет постоянную комиссию законности, депутатской деятельности и свободы слова. В 2019 году шла в Верховную Раду по списку партии "Голос" (36-й номер), однако в парламент попали только 17 представителей политической силы.

Юлия Гвоздович / facebook.com/yuliya.hvozdovych

2. Ирина Бек.

3. Андриана Шехлович.

4. Мирослав Данилкив.

5. Роман-Даниил Кучер.

6. Маркиян Юринец.

7. Богдан Цюваник.

8. Александр Ябчанка.

9. Наталья Процак-Пашко.

10. Марта Рудковская.

Украинская республиканская партия

1. Семчишин Роман Андреевич – председатель правления ОО "Союз участников войны с российским оккупантом "Форпост". В 1998 и 2014 годах безуспешно баллотировался в Верховную Раду, в 2015-м выдвигался во Львовский горсовет и Львовский облсовет от УРП, но тоже не прошел.

Семчишин Роман

2. Ольга Вовкодавец.

3. Виталий Черный.

4. Игорь Кархут.

5. Вера Щадило.

6. Вячеслав Мацийловский.

7. Светлана Кравец.

8. Мирон Мельник.

9. Олеся Новосад.

10. Роман Мацкив.

Напомним, во время местных выборов, которые пройдут 25 октября по всей территории Украины, будут действовать новые правила, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему избиратели готовы голосовать за мэров-воров.

Видео: ЦИК

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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