Выборы мэра Львова: против Садового идут 16 кандидатов

За кресло городского головы борются 17 претендентов – уже знакомых с большой политикой и весьма далеких от нее

25 октября в Украине пройдут местные выборы, одним из пунктов которого станут выборы мэров городов, в том числе и Львова. Городская избирательная комиссия зарегистрировала 17 кандидатов: 13 из них представляют партии различного политического спектра, еще четверо – самовыдвиженцы.

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За должность городского головы будут бороться следующие кандидаты:

Брезицкий Назарий Романович

Бунь Юрий Николаевич

Ван Доэверен Наталья Романовна

Василишин Иван Иосифович

Васюник Игорь Васильевич

Гвоздович Юлия Орестовна

Зинкевич Игорь Владимирович

Кльофа Тарас Григорьевич

Кошулинский Руслан Владимирович

Кузьмак Игорь Степанович

Матыс Роман Евгеньевич

Рущишин Ярослав Иванович

Садовый Андрей Иванович

Синютка Олег Михайлович

Стахив Остап Васильевич

Телишевский Игорь Зиновьевич

Юринец Оксана Васильевна

Что известно обо всех кандидатах на пост городского головы столицы Галичины – рассказывает сайт "Сегодня":

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Брезицкий Назарий

Назарий Брезицкий / Фото: Facebook

Беспартийный, самовыдвиженец.

36-летний частный предприниматель

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Директор ОАО " Сортнасіннєовоч-Львів", ООО "Религиозное внеконфессиональное издательство "Добрая книга", ООО "Концерн "Абданк". Основатель львовской ОО "Ідея міста" и БФ "Справа Скарбека". Имеет брата Романа, который в 2014-м баллотировался в Верховную Раду по 117-му мажоритарному округу от "Народного фронта", однако уступил Оксане Юринец.

Бунь Юрий

Юрий Бунь / facebook.com/dokbun

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Беспартийный, самовыдвиженец.

52-летний завкафедрой хирургической стоматологии во Львовском медицинском институте.

Является представителем ОО "Союз стоматологов Украины", имеет собственную стоматологическую клинику. Планировалось, что его выдвинет партия "Громада і закон", однако пришлось идти в политику самостоятельно.

Ван Доэверен Наталья

Ван Доэверен Наталья / Фото: Facebook

Беспартийная, выдвинута от партии "Духовная Украина".

50-летняя главврач медчасти благотворительного фонда "Госпиталь имени митрополита Андрея Шептицкого" Курии Львовской архиепархии УГКЦ.

Доктор философии, в 2015 году баллотировалась от "Гражданской позиции" во Львовский облсовет, но не была избрана. Работала в Главном управлении здравоохранения Львовской ОГА, Министерстве регионального развития и строительства Украины, Министерстве аграрной политики Украины.

Василишин Иван

Иван Василишин / Фото: Facebook

Член Конгресса украинских националистов, от которого и был выдвинут.

61-летний член Совета адвокатов Львовской области.

В 2010-м безуспешно баллотировался во Львовский горсовет, в 2012 году шел в Верховную Раду от КУНа по 117-му округу, и в 2015-м – во Львовский горсовет от Радикальной партии Олега Ляшко, но избран не был.

Васюник Игорь

Игорь Васюник / facebook.com/IhorVasyunyk

Беспартийный, самовыдвиженец.

51-летний председатель наблюдательного совета ООО "УкрКорпИнвест".

В 2006 году стал депутатом Львовского облсовета от блока "Наша Украина". С 2012 года – заместитель председателя Львовской облорганизации "Фронт змін". В 2012-м прошел в Верховную Раду по 117-му мажоритарному округу от ВО "Батькивщина", а в 2014 году – по списку "Народного фронта". 2015-м безуспешно самовыдвигался на должность главы Львовского горсовета.

Гвоздович Юлия

Юлия Гвоздович / facebook.com/yuliya.hvozdovych

Член Украинской Галицкой Партии, от которой баллотируется в мэры Львова.

33-летняя руководитель проектов развития общин в ОО "Украинская галицкая ассамблея", депутат Львовского горсовета.

В 2015-м пыталась попасть во Львовский областной совет от УГП, но безуспешно. После избрания во Львовский горсовет, возглавляет постоянную комиссию законности, депутатской деятельности и свободы слова. С 2016 по 2018 годы возглавляла местное отделение УГП. В 2019 году шла в Верховную Раду по списку партии "Голос" (36-й номер), однако в парламент попали только 17 представителей политической силы.

Зинкевич Игорь

Игорь Зинкевич / Фото: Facebook

Член и соучредитель партии "ВАРТА" (Всеукраинский альянс региональных и территориальных активистов).

37-летний помощник гендиректора Львовской национальной галереи искусств имени Бориса Возницкого.

В 2014-2019 годах работал в полиции Львовской области. В 2015-м безуспешно баллотировался во Львовский областной совет и на пост мэра Львова, однако прошел во Львовский горсовет. В 2019-м году самовыдвигался по 116-му мажоритарному округу в Верховную Раду, однако финишировал только шестым из 13-ти кандидатов.

Кльофа Тарас

Тарас Кльофа / Фото: Facebook

Беспартийный, выдвинут от партии "Слуги народа".

46-летний замначальника центра по медчасти – начальник медицинской части Военно-медицинского клинического центра Западного региона.

В 2015 году прошел с "Самопомичью" в депутаты Львовского горсовета, в 2019-м выдвигался по 118-му мажоритарному округу в Верховную Раду, однако занял только четвертое место из 11-ти кандидатов.

Кошулинский Руслан

Руслан Кошулинский / Фото: Facebook В тренде Зеленский уволил Абромавичуса из "Укроборонпрома" и назначил нового руководителя

Выдвинут от ВО "Свобода".

51-летний глава секретариата политической партии Всеукраинское объединение "Свобода".

В 2001 году стал помощником нардепа Олега Тягнибока, с которым работал до 2006 года. В 2006-м и 2007 годах безуспешно баллотировался в Верховную Раду от "Свободы". В 2010 году от этой же политсилы прошел во Львовский горсовет, а в 2012-м – в Верховную Раду. В 2014 и 2019 годах еще раз попытался попасть в Раду, но безуспешно. В 2015-м стал депутатом Львовского облсовета от "Свободы". В 2019 году участвовал в выборах президента Украины, однако набрал всего 1,62%.

Кузьмак Игорь

Игорь Кузьмак / Фото: Facebook

Беспартийный. Баллотируется от Львовской горорганизации Народного Руха Украины

55-летний директор ООО "Укрдизайнгруп".

Член правления Львовской областной организации Национального союза архитекторов Украины. В 2015-м выдвигался от "Гражданской позиции" во Львовский горсовет, но не был избран.

Матыс Роман

Роман Матыс / facebook.com/matyscom

Беспартийный, самовыдвиженец.

42-летний глава управления инвестиционной политики во Львовской облгосадминистрации.

В 2015 году баллотировался по во Львовский областной совет от Блока Петра Порошенко, но избран не был. Основатель общественной инициативы "И так поймут", которая защищает права украиноязычного населения на доступ к информации на родном языке. Участник Координационного совета по вопросам применения украинского языка во всех сферах общественной жизни при Министерстве культуры. Инициатор и соавтор законопроекта о языке №5670.

Рущишин Ярослав

Ярослав Рущишин / Фото: rushchyshyn.com.ua

Выдвинут от областной организации партии "Голос".

52-летний депутат Верховной Рады от партии "Голос"

В 2006-2010 годах был депутатом Львовского облсовета от блока "Наша Украина". В 2019-м стал депутатом Верховной Рады от партии "Голос" по 117-му мажоритарному округу, опередив 14 других кандидатов, в том числе и Оксану Юринец (второе место), в этом году также баллотирующуюся на пост мэра Львова.

Андрей Садовый

Андрей Садовой / Фото: president.gov.ua

Выдвинут от "Объединения "Самопомич".

52-летний Львовский городской голова, основатель политической партии "Объединение" Самопомич".

В 1998 году впервые был избран во Львовский горсовет, в 2000-м безуспешно баллотировался в Верховную Раду по 115-му округу в качестве самовыдвиженца, а в 2002-м – на мэра Львова. После создания в 2004 году ОО "Самопомич" трижды борьбу гонку за кресло мэра Львова – в 2006, 2010 и 2015 годах. В то же время пытался от "Самопомочи" попасть в Верховную Раду в 2014 и 2019 годах, но безуспешно.

Синютка Олег

Олег Синютка / Фото: Facebook

Зарегистрирован от партии "Европейская солидарность".

50-летний депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность"

В 1998 году баллотировался в Верховную Раду от партии "Реформы и порядок", в 2002-м и 2006-м – от блока "Наша Украина", а в 2007-м – от блока "Наша Украина – Народная самооборона", однако все четыре раза не был избран. В 2007-2014 годах являлся стал первым замом мэра Садового, 2014-м году был назначен председателем Львовской ОГА и работал на этой должности до 2019 года. В 2019-м по списках "Европейской солидарности" наконец-то попал в Раду.

Стахив Остап

Остап Стахив / Фото: Facebook

Лидер ОО "Идея нации" и одноименной политической партию, от которой и выдвигается.

35-летний активист, борец с незаконными застройками и коронавирусом.

В 2007 году шел в Верховную Раду по списку ВО "Свобода" (№55), однако партия не набрала необходимых 3% голосов и в парламент не попала. Затем дважды пытался попасть в Верховную Раду в качестве самовыдвиженца по 117-му мажоритарному округу. В 2014-м он стал седьмым из 12-ти кандидатов, в 2019 году – занял 11 место из 15 претендентов.

Телишевский Игорь

Игорь Телишевский / facebook.com/IgorTelishevskyi1

Член партии "За будущее", от которой и баллотируется.

33-летний депутат Львовского горсовета, помощник-консультант нардепа Тараса Батенко (партия "За будущее").

С 2007 по 2014 годы был помощником нардепа Владимира Яворивского. В 2015 году пытался пройти от партии УКРОП во Львовский областной совет, но не был избран, зато от той же партии попал во Львовский горсовет. Возглавляет Львовскую облорганизацию партии "Украинское объединение патриотов – УКРОП".

Юринец Оксана

Оксана Юринец / facebook.com/o.yurynets

Член партии "УДАР Виталия Кличко", от которой и выдвинута на пост мэра Львова.

42-летняя профессор кафедры внешнеэкономической и таможенной деятельности Национального университета "Львовская политехника".

В 2010 году стала депутатом Львовского облсовета от УДАРа, 2012-м баллотировалась от той же партии в Верховную Раду, но безуспешно. В 2014 году прошла в парламент по 117-му мажоритарному округу от Блока Петра Порошенко. В 2015-м баллотировалась от БПП на пост мэра Львова, заняв только пятое место. В 2019-м самовыдвигалась по №117 округу в Верховную Раду, однако уступила Ярославу Рущишину из "Голоса", который в этом году также баллотируется на пост мэра Львова.

Напомним, 25 октября мы будем выбирать мэров и депутатов городских, сельских, районных и областных советов по всей Украине. Мы собрали инструменты, с помощью которых можно самостоятельнопроверить кандидата в депутаты и мэры на порядочность.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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