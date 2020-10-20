Украина готовится к местным выборам: кто и как сможет проголосовать

Голосовать смогут все – от здоровых до пациентов на больничных койках, но с соблюдением карантинных правил

Местные выборы в Украине уже совсем близко – голосование состоится 25 октября. Но эпидемия коронавируса внесла свои коррективы – много людей заболели и не смогут прийти на избирательные участки. Но они все же смогут проголосовать. Сайт "Сегодня" расскажет, как отдать свой голос во время болезни и какие правила будут непосредственно на избирательных участках.

На избирательном участке проголосовать смогут даже больные

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Самое главное правило для голосующих – соблюдение карантинных правил. На избирательные участки нужно приходить в маске и важно соблюдать социальную дистанцию. В очереди к столам за бюллетенем будет не более трех человек. Важно помнить: если вы пришли без маски на голосование – вас пропустят, но за это вам "светит" административный штраф (сейчас это от 170 до 225 грн). Еще один совет – заполнять бюллетень личной ручкой и не приводить на выборы детей, чтобы минимизировать риск заражения "ковидом".

Что делать, если есть признаки остро-респираторного заболевания? На избирательных участках будут оборудованы отдельные кабинки по специальному маршруту для людей с признаками симптомов простуды, но опять-таки – лучше взять свою ручку и обязательно быть в маске. Всех присутствующих в помещении избирательного участка должны известить о том, что есть человек с симптомами простуды, чтобы была соблюдена физическая дистанция и не было контакта ближе полутора метров.

Как голосовать украинцам, зараженным коронавирусом

Если избиратель на самоизоляции с COVID-19, то проголосовать можно дома. Для этого нужно написать заявление, приложить медицинскую справку от семейного врача или учреждения здравоохранения и прислать (передать) в участковую комиссию, где нужно голосовать. Крайний срок – пятница, 23 октября, 20:00. Если у члена семьи избирателя положительный тест и он на самоизоляции, алгоритм действий тот же. Это необходимо, чтобы соответствующий избирательный участок на своем заседании принял решение об их включении в выписку из списка избирателей для голосования по месту их пребывания. К таким избирателям придут по месту жительства представители участка с бюллетенями и специальными урнами.

Коронавирусные пациенты, находящиеся на лечении в больнице, проголосуют в учреждении здравоохранения.

Как не запутаться в бюллетенях и правильно проголосовать

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На местных выборах будут шесть видов бюллетеней: на выборах депутатов районного совета – светло-зеленого цвета, депутатов городского совета – светло-желтые, депутатов районного в городе совета – светло-серые, депутатов сельского и поселкового совета – кремового цвета, на выборах сельского, поселкового и городского головы – светло-розовые бюллетени. Следовательно избиратель получит несколько бюллетеней. Кроме галочки или плюсика, в бюллетене нужно будет вписать цифру (номер кандидата от партии в списке) по нанесенному трафарету. В Центральной избирательной комиссии разъяснили, нужно ли писать цифру "0".

"Если вы, например, выбираете кандидата под номером 6: то и 06, и 6 – будет засчитано. Но во избежание возможных злоупотреблений советуем заполнить обе ячейки (т.е. 06). Ошиблись? Ничего, у вас будет попытка №2. Для этого нужно написать заявление и повторно получить бюллетень".

Пример:

Глава правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская подробно рассказала и показала, как правильно заполнять бюллетень, как проголосовать за партию, как писать цифры для голосования за кандидата и зачем вообще, кроме партии, голосовать за кандидата. Подробней смотрите на видео:

Видео: опора

Отметим, что на этих выборах будет еще одно любопытное новшество – инициированный президентом Украины общенациональный опрос, вот только проводиться он будет возле избирательных участков, но не будет иметь никаких юридических последствий. Какие пять вопросов Зеленского ждут украинцев.

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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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