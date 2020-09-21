Местные выборы: почему избиратели готовы голосовать за мэров-воров

Избирательная кампания на местных выборах 2020 года в Украине в самом разгаре. Социологи проводят опросы по поводу актуальных проблем. В группу проблем-лидеров, решения которых избиратели ожидают от местных властей, кроме дорог, воды и медицины, также входит коррупция. Почему избиратели готовы голосовать за проворовавшихся мэров – разбирался сайт "Сегодня".
"Относительно коррупции наблюдается интересный феномен, – говорит политолог Андрей Еременко. – Допустим, мы проводили замеры в одном из облцентров на северо-востоке страны. Рейтинг мэра там чрезвычайно высок – процентов 70-90. При этом на фокус-группах весь город говорит: "Да, он вор, он ворует, но в отличие от всех остальных, у него есть асфальтный завод, он ворует на асфальте, которым все улицы уложил. Вот весь город заасфальтировал своим асфальтом. Поэтому мы за него проголосуем".
По его словам, такие истории встречаются сплошь и рядом.
"Или вот мэр одного из городов под Киевом. Избиратель на фокус-группах говорит: "Да, он "раздерибанил" землю, да, он украл там-то и там-то. Но вот у нас есть освещение, есть заасфальтированные улицы, которые, может, впервые за время существования узнали, что такое асфальт, и вот как вообще у нас красиво стало – фонтанчики, велодорожки, тротуары в плитке. Потому мы за него проголосуем", – объясняет эксперт.
Читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Он вор, но мы проголосуем: чего хочет избиратель от кандидатов в мэры и депутаты".
О том, с какими новшествами столкнутся граждане Украины на нынешних местных выборах, смотрите в сюжете "Сегодня":
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк